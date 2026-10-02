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Tradicija, energija, raskošni kostimi i vrhunsko umeće igrača i muzičara obeležili su veliko veče Nacionalnog ansambla „Kolo“, koji je 30. septembra u prepunoj MTS dvorani otvorio novu umetničku sezonu. Publika je gotovo dva sata putovala kroz različite krajeve i predela bogate srpske i regionalne folklorne baštine, a svaki novi izlazak ansambla na scenu dočekivan je aplauzima.

Umetnost na sceni

Veče je počelo Igrama iz Koretišta, a već prvi taktovi nagovestili su da publiku očekuje pravi spektakl. Ređale su se Igre iz Baranje, a potom i antologijska koreografija Igre iz Zapadne Srbije, koja je još jednom pokazala zbog čega „Kolo“ decenijama zauzima posebno mesto na domaćoj kulturnoj sceni. Scena čuvene dvorane tokom večeri se pretvarala u svojevrsnu mapu folklorne tradicije. Publika je imala priliku da uživa u koreografijama koje su dočarale duh Hercegovine i Stare planine, kao i u Igrama iz Kumanova. Svaka koreografija donosila je drugačiji ritam, temperament i priču, dok su igrači svojom energijom uspevali da tu tradiciju prenesu direktno u gledalište. Sala je bila ispunjena folklorašima koji su zajedno sa igračima cupkali, ali sa svojih mesta.

Ljubav u vazduhu

Posebnu dinamiku večeri unele su Vlaške igre, koje su dodatno podigle atmosferu, dok su koncert snažnim umetničkim pečatom zaokružile igre iz Vranja. Raskoš tradicionalnih nošnji, preciznost pokreta, muzika i emocija spojili su se u jedinstven scenski doživljaj.Za muzički deo programa bio je zadužen narodni orkestar Ansambla „Kolo“, koji je izveo Splet tradicionalnih melodija. Zvuci tradicionalnih instrumenata dodatno su naglasili atmosferu i publici pružili priliku da još jednom uživa u bogatstvu muzičkog nasleđa.

Ono što je posebno obeležilo koncert bila je neverovatna sinergija igrača, muzičara i publike. Virtuoznost izvođača, raskoš kostima, različiti ritmovi i emocija koju su umetnici preneli sa scene stopili su se u jednu veliku sliku koja slavi ono što „Kolo“ decenijama čuva tradiciju, igru i pesmu.Gromoglasni plauzi na kraju koncerta bili su potvrda da folklor, kada se izvede na ovakav način, i te kako pronalazi put do savremene publike.

Uigrani

1/4 Vidi galeriju Veče ispunjeno igrom i pesmom Foto: DH

Direktor Nacionalnog ansambla „Kolo“ Zdravko Ranisavljević istakao je da je koncert u MTS dvorani još jednom potvrdio status ansambla kao čuvara i reprezenta tradicije, ali i najavio izuzetno dinamičan nastavak sezone.

- Koncert u MTS dvorani je prvi u nizu velikih koncerata koje ćemo realizovati do kraja godine. Očekuju nas gala koncerti u Sava centru, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i hali „Borik“ u Banja Luci. Svakako imaćemo i veliki broj gostovanja u okviru regionalne turneje „Kolodrom“, a nastavljamo i sa edukativnim programima KOLOva dečija KOLOnija, KOLO+, KOLO kamp i Seminar za očuvanje narodnih igara i pesama. U dosadašnjem delu godine, održali smo celovečernje koncerte u više od 20 gradova Srbije i regiona. Pored toga, realizovali smo zapažene koncerte u Austriji i Mađarskoj, kao i istorijske nastupe u Belorusiji i Kini. Ansambl „Kolo“ uživa veliku podršku Ministarstva kulture i sve programe realizujemo zahvaljujući njihovoj podršci - rekao je Ranisavljević.

Nastavlja se folklorna magija

A ako je suditi po energiji kojom je počela nova umetnička sezona, pred „Kolom“ je period prepun velikih nastupa, putovanja i susreta sa publikom širom regiona.Posle spektakla u MTS dvorani, ansambl nastavlja svoj umetnički put, a publiku do kraja godine očekuju nova velika gostovanja i koncerti. Od Sava centra i Novog Sada do Banjaluke, „Kolo“ će nastaviti da kroz igru i muziku čuva, neguje i predstavlja bogatstvo tradicionalne umetnosti.

Foto:Danka Hasanović Prokić