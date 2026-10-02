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Velika glumačka imena, povratak omiljenih predstava i humanost zajednički su imenilac za Teatar humanosti Fondacije Mozzart, koji donosi bogat oktobarski repertoar. U jedinstvenom Teatru humanosti ulaznica je humanitarna SMS poruka, a tokom oktobra šaljete 2029 na 3030 za lečenje Dunje Menković. Potrebno je samo da na Instagram stranici Fondacije Mozzart rezervišete svoje mesto i nakon potvrde pošaljete dokaz o poslatoj SMS poruci i dobićete kartu na svoju mejl adresu.

Oktobarski repertoar otvara predstava „Bogojavljenje” koja je zakazana za 7. oktobar, sa Svetozarom Cvetkovićem, Nebojšom Milovanovićem i Milovanom Filipovićem u glavnim ulogama.

Rejting tajm Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Sezonu Teatra humanosti otvorila je premijera predstave „Kovači” u režiji Egona Savina koja je ponovo na repertoaru 10. i 17. oktobra. Ljubomir Bandović, Elizabeta Đorevska i Mladen Andrejević, uz mlade glumce Teodora Vinčića i Danila Milića, donose na scenu priču nastalu prema delu Aleka Popova. „Kovači” kroz ironiju i emociju govore o intimnom životu sredovečnog čoveka bogate Zapadne Evrope i otvaraju pitanje koje nadilazi pozorišnu priču – kako ljudi, uprkos umoru od rada i sticanja, još mogu da vole i da budu voljeni. Zbog ogromnog interesovanja za ovu predstavu, novi termini za izvođenja u novembru su već zakazani pa će se „Kovači” na sceni Fondacije Mozzart ponovo naći 7, 14. i 27. novembra.

Već 13. oktobra publiku očekuje „Rejting tajm” u režiji Darka Bajića, sa Anom Franić, Srđanom Karanovićem, Tamarom Šustić i Darijom Vučko. Predstava će biti odigrana i 20. oktobra.

Ljubinko i Desanka Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Na scenu se 14. oktobra vraća „Ljubinko i Desanka”, predstava u produkciji Fondacije Mozzart, koju je režirao Goran Šušljik. U glavnim ulogama su Ljubomir Bandović, Janko Cekić i Aleksandra Vulanović.Publiku 18. oktobra u 20 časova očekuje crna komedija „Anđela” sa Mimom Karadžićem, Goranom Šušljikom i Stašom Nikolić. Na scenu 21. oktobra stižu i „Pale zvezde” sa Katarinom Radivojević, Marijanom Mićić i Nikolom Šurbanovićem.Oktobarski repertoar biće zatvoren 30. oktobra predstavom „Bašta sljezove boje”, u kojoj lik Branka Ćopića tumači Nebojša Milovanović..

Bašta sljezove boje Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković