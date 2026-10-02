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Novi film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“ otvara 53. FEST večeras, 2. oktobra, u beogradskom Sava centru. Uoči premijere oglasila se glumica iz ovog ostvarenja Ana Sakić.

- Film “ZLATNI REZ ‘42- Djeca Kozare” Bilo je teško… preteško… u svakom smislu… ovo je više od filma…. Ponosna sam i zahvalna velikom Lordanu Zafranoviću, što je verovao u mene i pružio šansu da budem deo istorijskog filmskog dogadjaja! - napisala je Ana pred večerašnju premijeru.

U najiščekivanijem film godine glume: Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Miša Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović, Ivica Klemenc, Eva Ras, a specijalni gost je Predrag Miki Manojlović.

Kadrovi iz filma "Zlatni rez 42- Djeca Kozare":

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

Film o stradanju dece sa Kozare

"Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“ istorijska je ratna drama u režiji Lordana Zafranovića, nastala prema scenariju koji potpisuju Arsen Diklić i sam reditelj. Film traje 249 minuta, a u njemu igraju Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Miki Manojlović, Anica Dobra, Aleksej Bjelogrlić, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Gorica Popović, Bojan Navojec i brojni drugi glumci iz regiona.

1/18 Vidi galeriju Konferencija za medije posle novinarske projekcije filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" Foto: Marko Kranjc