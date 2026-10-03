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Od ponedeljka, 28. septembra, program Kurir televizije bogatiji je za novu emisiju "Kurir i tačka", koja se emituje svakog radnog dana u 16 časova. Urednice i voditeljke Silviju Slamnig i Jelenu Pejović gledaoci su već odlično upoznali u emisiji "Usijanje", a njih dve će i ovoga puta u studiju dočekivati goste s ciljem da se ni na jednu temu ne stane na pola razgovora.

U trenutku kad je izborna kampanja u punom jeku, a informacija pregršt, Silvija i Jelena su tu da ih za svoje gledaoce proveravaju, sortiraju i predstave na pravi način, ali da im, kako kažu, tačnost uvek bude najvažniji adut.

Silvija Slamnig i Jelena Pejović Foto: Kurir Televizija

Kako je došlo do ideje za emisiju "Kurir i tačka"?

Silvija: Brzo, posle jednog sastanka s našim novim generalnim direktorom Sašom Milovanovićem. Emisija je i brza i dinamična. Dosta različita od "Usijanja", koje i dalje ostaje naš važan projekat i prepoznatljiv brend Kurira.

Jelena: Saša Milovanović je čovek s višedecenijskim iskustvom u medijima, veoma dobro poznaje televiziju i način na koji se medijski sadržaj razvija. Doneo je odluku da u ovom važnom političkom trenutku, tokom predizborne kampanje, pokrenemo novu emisiju koja će se svakodnevno baviti najaktuelnijim političkim i društvenim temama. Koncept je da ne ostanemo samo na dnevnom događaju i izjavi, već da sagledamo širu sliku. Vraćaćemo se u političku prošlost naše države kad je to važno za razumevanje sadašnjosti, analiziraćemo ono što se događa danas i gledati ka budućnosti. Akcenat će biti na jasnim činjenicama, proverenim informacijama, relevantnim sagovornicima i, naravno, na dobroj televizijskoj energiji koju Silvija i ja donosimo kroz naš zajednički rad.

Silvija Slamnig Foto: Dejan Milićević

Na koji način delite ulogu voditelja?

Jelena: Svaka ima svoj dan kada vodi emisiju.

Silvija: Jelena i ja toliko dobro funkcionišemo da praktično u jednoj poruci i jednoj rečenici napravimo plan rada. Tako je punih šest godina. I sada će biti dogovor na nama, a biće dana kada ćemo voditi i "Kurir i tačku" i "Usijanje", da ne govorim da Jelena ima "Neispričano" ili da ja realizujem specijalne emisije o svim važnim događajima kojih je u predizbornoj kampanji pregršt. Za ovo što je pred nama neophodni su jaka radna disciplina, profesionalni entuzijazam, iskustvo i predanost poslu. Nas dve sve to imamo.

Šta je ono što ovu emisiju odvaja od ostalih koje su joj po tematici slične?

Silvija: Mnoštvo kratkih video-formi, koje će biti baza za pitanja. U tom smislu važna je i uloga naše producentkinje Anje Šofranac, koja zajedno s nama nosi ovu emisiju, kao i "Usijanje". Mi smo jedan veoma, veoma mali, ali vrlo snažan ženski tim. Radimo sa ogromnom međusobnom podrškom i poštovanjem, bez sujete i konflikata. Ta atmosfera iza kamera daje smirenost i sigurnost svakoj od nas.

Jelena: Silvija i ja se odlično poznajemo, verujemo jedna drugoj i imamo posebnu televizijsku hemiju koja se ne može naučiti. Druga stvar je što ne želimo da se zadržimo samo na dnevnoj političkoj izjavi. Ako govorimo o nekoj temi, želimo da znamo kako smo do nje došli, šta joj je prethodilo i šta ona može da znači za budućnost. Dakle, činjenice, kontekst i dobra televizijska energija. Ovakav format je ozbiljan timski posao. Imamo našu Anju Šofranac, snažnu mladu ženu, obrazovanu i ambicioznu. Zamoliću vas da sledeći put i ona bude deo ovog intervjua. Bez Anje ništa od ovoga ne bi moglo da se realizuje.

Jelena Pejović Foto: Dejan Milićević

Ima li nova emisija, osim producentkinje Anje, dodirnih tačaka sa "Usijanjem"?

Silvija: Sigurno je da su dodirne tačke neminovne, a to su teme. Unutrašnja politika je praktično tema broj jedan dok je predizborna kampanja. I gosti su slični, ali atmosfera emisije je dinamičnija. "Usijanje" je vrlo temeljno, deluje sporije i nije za one koji od važnih stvari traže zabavu ili površnost. Bavi se temom multidimenzionalno, potpuno razjasni događaje kao nijedna televizijska emisija u Srbiji. To nisam rekla ja, već naši gosti koji izuzetno poštuju "Usijanje" i Jelenu i mene kao urednice i voditeljke.

Jelena: "Usijanje" radimo više od pet godina i ono je veliki deo našeg profesionalnog iskustva. Ali "Kurir i tačka" ima drugačiji ritam i drugačiji koncept. "Usijanje" je pre svega emisija debate i sučeljavanja, dok ovde imamo prostor da svakodnevne događaje sagledamo šire, da se vratimo u političku prošlost, proverimo činjenice i napravimo vezu između onoga što se dešava danas i onoga što nas čeka sutra.

Ko su vam gosti?

Jelena: Različiti su - političari, analitičari, profesori, ljudi koji su direktno učestvovali u događajima o kojima govorimo, ali i sagovornici koji određene teme mogu da objasne iz svog profesionalnog ugla. Želimo da gost bude relevantan za temu, a ne samo poznato televizijsko lice.

Silvija Slamnig i Jelena Pejović Foto: Dejan Milićević

Silvija: Nadam se da će biti i oni koji zasad odbijaju dijalog i debatu. Više mi prija da slušam ukrštene stavove i različita mišljenja nego diskusiju istomišljenika.

Koje su vaše taktike da od sagovornika dobijete željene odgovore?

Jelena: Najvažnije je da novinar sluša odgovor. Nekada najbolje pitanje nastane upravo iz onoga što je sagovornik rekao 20 sekundi ranije. Trudićemo se da budemo direktne, konkretne i da ne dozvolimo da se na pitanje odgovara uopšteno. A kada radite u tandemu, jedna može da primeti ono što je drugoj promaklo i da postavi upravo ono potpitanje koje će otvoriti razgovor.

Silvija: Snažniju taktiku imaju oni koji ne žele da daju odgovore. Ali i izbegavanje je odgovor. Ljudi iz javnog života kao da su naučeni da pričaju svoju priču bez obzira na pitanje koje im je postavljeno. Taktika mi je da uvek znam šta sam pitala, da me ti proizvoljni odgovori ne zbune, i da svoje pitanje postavim ponovo, i kad je nešto važno, da insistiram na njemu. Nekada uspe, nekada ne. Ali ja obožavam da postavljam pitanja, a još više potpitanja! Podiže mi adrenalin kada sagovornika uhvatim u nedoslednosti, netačnoj tvrdnji, nelogičnim navodima, kontradikciji. Tada nastupa moja novinarska reakcija. Ono što prezirem je kada čujem pokušaj vređanja. I tada će svako dobiti moju reakciju.

Želite li da osvojite neku novu publiku?

Silvija: Cela televizija će uskoro osvojiti novu publiku. Da svi zajedno rastemo i da imamo nov način i nove formate, a sve radi naših gledalaca, i žena i muškaraca svih uzrasta.

Jelena: Uvek postoji prostor da doprete do nove publike. Emisija "Kurir i tačka" će biti zanimljiva i ljudima koji svakodnevno prate politiku, ali i onima koji žele da razumeju određenu temu iako nisu politički eksperti. Možemo da damo više konteksta, više činjenica i više različitih uglova. A ono što sigurno nećemo izgubiti jeste televizijska energija.

Jelena Pejović Foto: Dejan Milićević

Jesu li danas najvažnije teme našeg društva društveno-političke?

Jelena: Politika je trenutno veoma prisutna u životu svakog građanina, ali ne bih rekla da postoji samo jedna vrsta važnih tema. Društveno-političke teme su svakako u centru, naročito tokom predizborne kampanje, ali iza svake političke odluke stoje ljudi i njihove svakodnevne potrebe. Zato ćemo gledati da politiku uvek stavimo u širi društveni kontekst.

Silvija: Najpre politika. Naročito zato što nas do kraja godine čeka vrlo intenzivna predizborna kampanja, počevši od parlamentarnih izbora 25. oktobra pa do predsedničkih, koji će biti krajem decembra. Samo ću se setiti rečenice - to što se vi ne mešate u politiku ne znači da se politika neće mešati u vas. Ili Aristotelovih reči, jer veoma poštujem starogrčku filozofiju. On kaže: "Čovek je po prirodi politička životinja." Moramo se interesovati za politiku.

Imate li vas dve uticaj na to što ste postale nerazdvojan tandem u poslu?

Silvija: Tim koji pobeđuje ne treba menjati. Jelena i ja smo za sve ove godine, pa i u teškim situacijama, velikim napetostima na ulicama u prethodne dve godine, pokazale radnu disciplinu i bile u redakciji ili studiju u svako doba dana i večeri, daleko iza ponoći. Ozbiljno shvatamo posao, a privatno jesmo bliske i spremne da naša ozbiljna lica, van kamera, prebacimo u široke osmehe i puno humora i druženja.

Jelena: Nas dve smo dobar profesionalni tandem baš zato što smo i prijateljice. Kada s nekim radite godinama, zajedno prolazite kroz nepredviđene situacije, velike događaje, pritisak i rokove, tu se izgradi ogromno poverenje. Mogu roman o Silvijinom i mom odnosu da napišem. U najtežim privatnim i poslovnim situacijama njena ruka je držala moju, zato ne postoji izazov na koji, držeći jedna drugu, ne možemo da odgovorimo. Mi smo bukvalno stalno na telefonu. Ako se meni nešto dogodi u emisiji, vrlo često ću odmah pozvati Silviju. Ako ona primeti nešto što sam propustila, poslaće mi poruku. Konsultujemo se o gostima, temama, pitanjima, informacijama, svemu.

Silvija Slamnig Foto: Dejan Milićević

Koliko je teško danas baviti se novinarstvom kada društvene mreže vode važnu/glavnu reč?

Silvija: Želim da verujem da društvene mreže nikad neće pobediti konvencionalno novinarstvo. Inače, ja nisam na mrežama. Čak i prezirem kad se nađem na nečijem profilu. Čuvam svoju privatnost i svoj život. Međutim, kad shvatim da ljudi funkcionišu po principu "ono što se ne objavi na mrežama kao da se nije ni desilo", zapitam se da li možda treba da imam Instagram. Verujem da bi taj profil bio bogat izveštajima s NATO samita tri godine zaredom, iz Vašingtona, Haga, Ankare. O posetama američkoj vazdušnoj bazi Ramštajn, ulasku u avione "avaks" i "herkul". O posetama Briselu, samitu o klimatskim promenama u Ankari, Kforu u Prištini, Izraelu, Jerusalimu, Tel Avivu, brojnim međunarodnim konferencijama koje sam moderirala i ekskluzivnim intervjuima koje sam radila. Možda napravim Instagram.

Jelena: Mnogo je izazovnije jer informacija više nije privilegija medija. Svako može da objavi nešto i da za nekoliko minuta to postane viralno. Zato je odgovornost profesionalnog novinara danas možda veća nego ikad. Naš posao nije samo da budemo brže od društvenih mreža, već da budemo preciznije, da proverimo informaciju, damo joj kontekst i razdvojimo činjenicu od nagađanja.

S obzirom na to da svaki dan radite žive emisije, jeste li umorne?

Silvija: Dok ovo pričam, osećam se veoma umorno. Ali biti umoran i pod adrenalinom je standard medijskog posla i živog programa. Još nisam srela dobrog urednika, novinara i voditelja koji je naspavan, odmoran, rasterećen, da mu ne zvoni telefon.

Jelena: Naravno da se umorimo. Ko kaže da nije, verovatno ne govori istinu. Ali postoji taj trenutak kada krene špica, upali se crveno svetlo i znate da ste uživo, tada umor nekako nestane. Mislim da je to jedna od najvećih čari televizije. Možete da budete umorni pet minuta pre emisije, a onda vas program potpuno preuzme.

Jelena Pejović i Silvija Slamnig Foto: Dejan Milićević

Jelena, da li vam je s vremenom sve lakše da dođete do novih sagovornika u emisiji "Neispričano"?

Jelena: Veoma teško nalazim goste. Meni je i dalje najvažnije da sagovornik ima šta da kaže i da postoji razlog što baš on treba da bude prekoputa mene. "Neispričano" je potpuno drugačiji format od "Kurira i tačke", ali lepo se dopunjuju, jedno je prostor za lične i životne priče, a drugo za dnevnu politiku i društvene događaje. Neretko "prelazim" Drinu da nađem goste, "šetam" po Velebitu, Dinari i voljenom Kosovu. Stradalničke i ratne priče su najteže, a ti gosti su heroji današnjice.

Silvija, da li biste se odazvali Jeleninom pozivu da joj budete gošća u emisiji "Neispričano"?

Silvija: Svakom Jeleninom pozivu bih se odazvala. Za bilo šta. U bilo koje doba dana i noći.