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Ovogodišnje izdanje FEST-a otvara film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42- Djeca Kozare". Premijera je raspordata, te je u celom regionu privukao ogromnu pažnju.

Međutim, mnogi ne znaju da i sam naziv filma nosi posebno značenje.

Kadar iz filma Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

Šta označava "zlatni rez"?

Naziv "Zlatni rez '42" predstavlja autorovu filozofsku i estetsku metaforu - sa jedne strane imamo vizuelno i prirodno savršenstvo, a sa druge apsolutnu ljudsku destrukciju.

Zlatni rez ili zlatni presek, najprostije rečeno, predstavlja "savršenu razmeru", pravilo po kom je priroda stvorila najlepše oblike, a umetnici kroz vekove slikali i gradili ono što ljudsko oko spontano doživljava kao najskladnije i najprijatnije. To je simbol harmonije, lepote i ljudskog stvaralaštva.

Autor filma uzima taj simbol savršenstva i stavlja ga naspram 1942. godine i užasa Jasenovca.

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

Jednostavno rečeno, film suočava dve krajnosti - najlepše što čovek i priroda mogu da stvore i najgore što čovek može da uradi.

Dok "zlatni rez" predstavlja red, lepotu i život, te '42. godine nastupa potpuni haos, bezumlje i apsolutna dehumanizacija. Kroz oči nevine dece koja preživljavaju strah, glad i stradanje, film nam ne prikazuje samo istorijsko nasilje, već analizira i same dželate i zločince postavljajući pitanje: Kako izgledaju ljudi koji su u stanju da potpuno unište tu prirodnu harmoniju i dostojanstvo čoveka.

Inače, premijera filma već je rasprodata, a ostvarenje su pratile i kritike u regionu.