Jezivo značenje iza naziva filma o stradanju najmlađih: Šta je zapravo "Zlatni rez" u "Djeci Kozare"
Ovogodišnje izdanje FEST-a otvara film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42- Djeca Kozare". Premijera je raspordata, te je u celom regionu privukao ogromnu pažnju.
Međutim, mnogi ne znaju da i sam naziv filma nosi posebno značenje.
Šta označava "zlatni rez"?
Naziv "Zlatni rez '42" predstavlja autorovu filozofsku i estetsku metaforu - sa jedne strane imamo vizuelno i prirodno savršenstvo, a sa druge apsolutnu ljudsku destrukciju.
Zlatni rez ili zlatni presek, najprostije rečeno, predstavlja "savršenu razmeru", pravilo po kom je priroda stvorila najlepše oblike, a umetnici kroz vekove slikali i gradili ono što ljudsko oko spontano doživljava kao najskladnije i najprijatnije. To je simbol harmonije, lepote i ljudskog stvaralaštva.
Autor filma uzima taj simbol savršenstva i stavlja ga naspram 1942. godine i užasa Jasenovca.
Jednostavno rečeno, film suočava dve krajnosti - najlepše što čovek i priroda mogu da stvore i najgore što čovek može da uradi.
Dok "zlatni rez" predstavlja red, lepotu i život, te '42. godine nastupa potpuni haos, bezumlje i apsolutna dehumanizacija. Kroz oči nevine dece koja preživljavaju strah, glad i stradanje, film nam ne prikazuje samo istorijsko nasilje, već analizira i same dželate i zločince postavljajući pitanje: Kako izgledaju ljudi koji su u stanju da potpuno unište tu prirodnu harmoniju i dostojanstvo čoveka.
Inače, premijera filma već je rasprodata, a ostvarenje su pratile i kritike u regionu.
(Kurir.rs/Mondo)