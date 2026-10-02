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1/9 Vidi galeriju Svečano otvoren FEST Foto: Nemanja Nikolić

Nakon defilea, na svečanom otvaranju publici se obratio reditelj:

"Svima želim dobro veče i želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Film traje onako koliko i treba da traje. Zahvalio bih se gospođi, gospodinu i mojim kolegama rediteljima na krasnim rečima koje su uputili kao dobrodošlicu filmu u ovom centru. Za mene je Fest jedna veličanstvena svečanost filma. Još 1971. godine, pre nego što sam završio akademiju, bio sam na Festu. Za mene je bila zaista velika svečanost videti te velike autore poput Felinija, i jednostavno sve ono što čini apsolutnu kinematografiju, uključujući i one autore koji su sada preminuli. Ja sam na prelazu između tog živog i mrtvog, te želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim barem još jedan ili dva filma, to bi mi bila velika želja", rekao je Lordan pa nastavio:

Foto: Nemanja Nikolić



"Nadam se da se nećete razočarati na kraju i zaista bih želeo da vam poželim ugodno gledanje. Mislim da će vas zanimati priča koju smo posvetili svima onima koji su na zverski način ubijeni i koji leže u nekim jamama ili po nekoj zemlji. Ovaj film leti između onih mrtvih dole, kojih moramo da se sećamo, da ih poštujemo i da u njihovo ime tražimo oprost od svih onih koji su to napravili, i neba gore koje je iznad nas. Svemir i kosmos su misteriozni i daju nam određenu snagu. Meni je taj kosmos dao snagu kao da je neke stvari on sam pisao, a ja sam bio samo instrument. U to ime bih otvorio i ovaj Fest. Drago mi je da je film prikazan ovde; selektor ga je pogledao pre sedam ili osam meseci i odmah me zamolio da se film prikaže na Festu. Rekao sam mu da mi je to osobita čast. Sa čašću ovog velikog festivala, najvećeg u regiji, mogu vam kazati – sa srećom otvaram ovo. Hvala lepo", poručio je čuveni reditelj.

Crveni tepih pred premijeru filma:

1/18 Vidi galeriju Premijera filma "Djeca Kozare" Foto: Nemanja Nikolić

Nikita Mihalkov i Emir Kusturica poslali pisma u kojima su sumirali utiske o Zafranovićevom filmu:

„Dragi moji srpski prijatelji, pogledao sam film Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare”. Mogu reći da je to vanredno važno istorijsko i umetničko delo. Možemo samo zamisliti koliko je teško ovakvom ostvarenju da se probija u svet današnje kinematografije i koliko će takvo delo izazvati suprotstavljanje onih koji su činili ovakva zlodela. Tim pre, nužno je da ovaj film pogledamo i da ga doživimo. Takvo ostvarenje za srpski narod, ali i za čitav slovenski svet, predstavlja onaj svetionik prema kojem bi trebalo da se upravljamo. Samo postojanje ovakvog filma predstavlja istinski umetnički i građanski podvig reditelja i ja čestitam Lordanu Zafranoviću i svim autorima na njihovom izuzetnom ostvarenju", poručio je Mihalkov.

Nikita Mihalkov Foto: Petar Aleksić

Zapažanje Emira Kusturice, dvostrukog dobitnika Zlatne palme u Kanu, nakon odgledanog filma “Djeca Kozare - Zlatni rez ‘42”:

“Lordan je film napravio kao da ima 23 godine, da ga je rodio iz sebe kao krik, da je ovo izrazito autorski film i da je sublimacija Lordanovog celokupnog opusa od amaterskih dana na dalje. Da nema šta da se izbaci. Da nikada nije gledao ovakav film. Da je povratak autorstvu, da je to povratak pravom filmu. Da je Lordan vratio mizanscen rediteljima, a ne da kamera određuje kretanje glumca i da je po načinu na koji je Lordan protkao mitologiju kroz film, ovaj film zapravo mitologija. Da je Lordan ovim filmom na najveličanstveniji način odao poštu srpskom narodu, što mu niko do sada nikada nije dao, a što on zaslužuje”