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Dugoočekivani film Lordana Zafranovića premijerno je večeras prikazan na otvaranju FEST-a. Ostvarenje "Zlatni rez 42-Djeca Kozare" privukao je veliku pažnju u celom regionu, a reditelj je dobio višeminutne ovacije publike u sali.

Lordan je otvorio ovogodišnji FEST i izrazio želju da ga posluži zdravlje kako bi mogao da snimi barem još neko ostvarenje. Dok se peo na binu, publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom koji se prožimao kroz selu salu i trajao je nekoliko minuta. Zafranović nije skrivao zadovoljstvo zbog ovakve reakcije.

00:30 Aplauz kada je Lordan izašao na scenu Izvor: Kurir

Nakon defilea, na svečanom otvaranju publici se obratio reditelj:

"Svima želim dobro veče i želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Film traje onako koliko i treba da traje. Zahvalio bih se gospođi, gospodinu i mojim kolegama rediteljima na krasnim rečima koje su uputili kao dobrodošlicu filmu u ovom centru. Za mene je Fest jedna veličanstvena svečanost filma. Još 1971. godine, pre nego što sam završio akademiju, bio sam na Festu. Za mene je bila zaista velika svečanost videti te velike autore poput Felinija, i jednostavno sve ono što čini apsolutnu kinematografiju, uključujući i one autore koji su sada preminuli. Ja sam na prelazu između tog živog i mrtvog, te želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim barem još jedan ili dva filma, to bi mi bila velika želja", rekao je Lordan pa nastavio:

1/9 Vidi galeriju Svečano otvoren FEST Foto: Nemanja Nikolić

"Nadam se da se nećete razočarati na kraju i zaista bih želeo da vam poželim ugodno gledanje. Mislim da će vas zanimati priča koju smo posvetili svima onima koji su na zverski način ubijeni i koji leže u nekim jamama ili po nekoj zemlji. Ovaj film leti između onih mrtvih dole, kojih moramo da se sećamo, da ih poštujemo i da u njihovo ime tražimo oprost od svih onih koji su to napravili, i neba gore koje je iznad nas. Svemir i kosmos su misteriozni i daju nam određenu snagu. Meni je taj kosmos dao snagu kao da je neke stvari on sam pisao, a ja sam bio samo instrument. U to ime bih otvorio i ovaj Fest. Drago mi je da je film prikazan ovde; selektor ga je pogledao pre sedam ili osam meseci i odmah me zamolio da se film prikaže na Festu. Rekao sam mu da mi je to osobita čast. Sa čašću ovog velikog festivala, najvećeg u regiji, mogu vam kazati – sa srećom otvaram ovo. Hvala lepo", poručio je čuveni reditelj.