"Film smo posvetili onima koji zverski ubijeni leže u jamama": Zbog ovih reči Lordana Zafranovića svima je stala knedla u grlu
Međunarodni filmski festival FEST večeras je otvorilo ostvarenje Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" na koji je publika dugo čekala. Pred projekciju, publici u Sava centru obratio se čuveni reditelj.
"Svima želim dobro veče i želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Film traje onako koliko i treba da traje. Zahvalio bih se gospođi, gospodinu i mojim kolegama rediteljima na krasnim rečima koje su uputili kao dobrodošlicu filmu u ovom centru. Još 1971. godine, pre nego što sam završio akademiju, bio sam na Festu. Za mene je bila zaista velika svečanost videti te velike autore poput Felinija, i jednostavno sve ono što čini apsolutnu kinematografiju, uključujući i one autore koji su sada preminuli. Ja sam na prelazu između tog živog i mrtvog, te želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim barem još jedan ili dva filma, to bi mi bila velika želja", rekao je Lordan pa nastavio:
"Nadam se da se nećete razočarati na kraju i zaista bih želeo da vam poželim ugodno gledanje. Mislim da će vas zanimati priča koju smo posvetili svima onima koji su na zverski način ubijeni i koji leže u nekim jamama ili po nekoj zemlji. Ovaj film leti između onih mrtvih dole, kojih moramo da se sećamo, da ih poštujemo i da u njihovo ime tražimo oprost od svih onih koji su to napravili, i neba gore koje je iznad nas. Svemir i kosmos su misteriozni i daju nam određenu snagu. Meni je taj kosmos dao snagu kao da je neke stvari on sam pisao, a ja sam bio samo instrument. U to ime bih otvorio i ovaj Fest. Drago mi je da je film prikazan ovde; selektor ga je pogledao pre sedam ili osam meseci i odmah me zamolio da se film prikaže na Festu. Rekao sam mu da mi je to osobita čast. Sa čašću ovog velikog festivala, najvećeg u regiji, mogu vam kazati – sa srećom otvaram ovo. Hvala lepo", poručio je čuveni reditelj.
Publika ga je pri samom dolasku na binu pozdravila višeminutnim ovacijama na koje nije ostao imun. Autorsku i glumačku postavu filma "Djeca Kozare", predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i više od 60 profesionalaca iz svih delova regiona.
U ovom dugoočekivanom filmskom ostvarenju godine glume Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Miša Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović, Ivica Klemenc, Eva Ras.
Ko je sve došao na premijeru filma pogledajte klikom na link OVDE.
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