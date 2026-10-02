"Svima želim dobro veče i želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Film traje onako koliko i treba da traje. Zahvalio bih se gospođi, gospodinu i mojim kolegama rediteljima na krasnim rečima koje su uputili kao dobrodošlicu filmu u ovom centru. Još 1971. godine, pre nego što sam završio akademiju, bio sam na Festu. Za mene je bila zaista velika svečanost videti te velike autore poput Felinija, i jednostavno sve ono što čini apsolutnu kinematografiju, uključujući i one autore koji su sada preminuli. Ja sam na prelazu između tog živog i mrtvog, te želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim barem još jedan ili dva filma, to bi mi bila velika želja", rekao je Lordan pa nastavio:

"Nadam se da se nećete razočarati na kraju i zaista bih želeo da vam poželim ugodno gledanje. Mislim da će vas zanimati priča koju smo posvetili svima onima koji su na zverski način ubijeni i koji leže u nekim jamama ili po nekoj zemlji. Ovaj film leti između onih mrtvih dole, kojih moramo da se sećamo, da ih poštujemo i da u njihovo ime tražimo oprost od svih onih koji su to napravili, i neba gore koje je iznad nas. Svemir i kosmos su misteriozni i daju nam određenu snagu. Meni je taj kosmos dao snagu kao da je neke stvari on sam pisao, a ja sam bio samo instrument. U to ime bih otvorio i ovaj Fest. Drago mi je da je film prikazan ovde; selektor ga je pogledao pre sedam ili osam meseci i odmah me zamolio da se film prikaže na Festu. Rekao sam mu da mi je to osobita čast. Sa čašću ovog velikog festivala, najvećeg u regiji, mogu vam kazati – sa srećom otvaram ovo. Hvala lepo", poručio je čuveni reditelj.