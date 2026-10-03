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U Sava centru počeo je sinoć 53. Međunarodni filmski festival Fest, a čast da otvori ovogodišnju smotru pripala je dugoočekivanom filmu Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare".

Dea Medaković Foto: Privatna arhiva



Crvenim tepihom prošetale su brojne zvezde domaće i regionalne kinematografije, a posebnu pažnju privukla je mlada glumica Dea Medaković, koja je bila u trci ulogu devojčice Zore.

U filmu, koji donosi potresnu priču o stradanju kozaračke dece tokom Drugog svetskog rata, igraju najmlađi protagonisti Milica Stanković (Zora), Vuk Trnavac (Bajo), Nemanja Stanković (Mićko), Ilija Milošević (Plavi dečak), Tara Malić, Dea Medaković, Vojin Ljubičić, Drago Dinić i Dušan Arsenijević.

Ovacije za ekipu trajale deset minuta

1/8 Vidi galeriju Fest 2026 Foto: CEBEF/ FEST/ Predrag Mitić



Iako nije dobila glavnu ulogu, Dea je ostala deo glumačke ekipe, a njeno pojavljivanje na premijeri izazvalo je veliko interesovanje okupljenih fotografa.

Dea sa sestrom i drugaricom Foto: Petar Aleksić



Pored glume, Dea je studentkinja Ekonomskog fakulteta i uspešno gradi karijeru modela u agenciji JS Management. Nedavno se vratila iz Milana, gde je boravila zbog poslovnih angažmana u svetu mode.

Na svečanom otvaranju Festa pojavila se u društvu sestre Dore Medaković i njihove najbolje prijateljice Elene, koje su mlade doktorke. Njih tri zajedno privukle su pažnju elegantnim izdanjima i osmesima, pa su bile među najzapaženijim gošćama na crvenom tepihu.

Dea Medaković sa majkom Foto: Petar Aleksić



Ovogodišnje izdanje Festa otvoreno je filmom koji se dugo očekivao, a premijera "Zlatnog reza 42 - Djeca Kozare" okupila je veliki broj filmskih stvaralaca, glumaca i ljubitelja sedme umetnosti, potvrđujući da festival i dalje predstavlja jedan od najvažnijih kulturnih događaja u regionu.

Bonus video: Zafranović o filmu "Djeca Kozare"