Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film "Milunka Savić – heroina Velikog rata", predstavljeni širom Srbije
Tuga
Preminuo slikar Miroslav Živković: Vodio poznati muzej i osnovao čuvenu galeriju
- U Beogradu je u 71. godini preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS, slikar i bivši direktor Istorijskog muzeja Srbije.
- Bio je član Likovnog saveta RTS i jedan od osnivača Galerije, a među važnijim projektima izdvajaju se izložba i film o Milunki Savić.
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U Beogradu je jutros, u 71. godini preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine, saopštio je Javni servis Srbije.
Miroslav Živković je bio član Likovnog saveta RTS i jedan od osnivača Galerije.
Foto: screenshot YT/udruzenjelikovnihiprimenje
Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film "Milunka Savić – heroina Velikog rata", predstavljeni širom Srbije.
Foto: Printscreen
Vreme i mesto sahrane Miroslava Živkovića biće naknadno saopšteni.
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