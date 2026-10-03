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U Beogradu je jutros, u 71. godini preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine, saopštio je Javni servis Srbije.

Miroslav Živković je bio član Likovnog saveta RTS i jedan od osnivača Galerije.

Miroslav Živković
Foto: screenshot YT/udruzenjelikovnihiprimenje

Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film "Milunka Savić – heroina Velikog rata", predstavljeni širom Srbije.

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Foto: Printscreen

Vreme i mesto sahrane Miroslava Živkovića biće naknadno saopšteni.

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