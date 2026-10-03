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Izvođenje kultnog mjuzikla "Cigani lete u nebo", jednog od najvoljenijih naslova na repertoaru Pozorišta na Terazijama, neočekivano je sinoć završeno pre vremena, saznaje Kurir. Zbog povrede koju je na sceni zadobio glumac Milan Tubić ansambl je morao da obustavi igru, a zavesa je spuštena kako bi se povređenom umetniku bez odlaganja ukazala pomoć.

Milan Tubić Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama

Budući da ovaj mjuzikl obiluje izuzetno dinamičnim plesnim i akrobatskim tačkama, povrede su česte. Milan je, kako saznajemo, povredio nogu i nije mogao da nastavi izvođenje.

Uprava pozorišta se ubrzo oglasila zvaničnim saopštenjem, potvrđujući strahove prisutnih:

"Poštovana publiko, zbog povrede glumca, koja se dogodila sinoć u toku izvođenja mjuzikla "Cigani lete u nebo", predstava je morala da bude prekinuta. Žao nam je što se jedno pozorišno veče, i za vas i za nas, završilo na način koji niko nije želeo."

Ko je Milan Tudić?

Glumac Milan Tubić i zvanično je pre godinu postao član dramskog ansambla Pozorišta na Terazijama. Komisija za dodelu nagrade za glumačku bravuru "Janoš Tot" jednoglasno je donela odluku da se ovo vredno priznanje dodeli Milanu za ulogu Ernija u mjuziklu "Balkan ekspres".

Foto: Dalibor Tonković

Sa više od petnaest godina iskustva na sceni, njegovo prisustvo u čak sedam predstava svedoči o značajnoj ulozi koju ima u ovom pozorištu, a nagrada koju je dobio za svoju najnoviju ulogu to dodatno potvrđuje. Milana možete da gledate u predstavama "Žene na ivici nervnog sloma", "Mister Dolar", "Sa druge strane jastuka", "Balkan ekspres", "Cigani lete u nebo", "Brodvejske vragolije", "Neki to vole vruće", "Zona Zamfirova". Glumcu želimo brz oporavak.

Bonus video: O mjuziklu "Balkan eskpres"