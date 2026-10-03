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Od emotivnog klavirsko - vokalnog uvoda, preko repertoarskih inzenađenja do dva bisa koje je publika dočekala na nogama, grupa Neverne bebe je još jednom u rasprodatoj Mts dvorani demonstrirala vrhunsko muziciranje uz stalnu razmenu energije sa odlično raspoloženom publikom.

Početak je bio iznenađujući, sveden i veoma emotivan: klavir i glas („Na putu za nju“, „Još se nadam“ i „Ovo je kraj“) otvorili su veče, da bi se ulaskom kompletnog benda publika interaktivno uključila i učestvovala do samog kraja koncerta, koji je pre svega karakterisao izvanredan zvuk.

1/13 Vidi galeriju Neverne bebe Foto: Slavko Kostić

Moćni vokali, raskošni aranžmani, gitarske, klavirske i bas solo deonice uz angažovane video animacije, iz pesme u pesmu gradili su upečatljiv multimedijalni događaj, na kakve je publika regionalne koncertne atrakcije i navikla. Nisu se štedele Neverne bebe ni u jednom segmentu dinamički odlično kreiranog repertoara, a uz očekivane "Ćuti", "Balkan", "Praštam", "Tu kraj nas"..., verni fanovi dobili su i "Boje duge" i "Sudnji dan" - numere koje izvode veoma retko.



Potpuno neočekivan i jedan od najemotivnijih, ali i najsimboličnijih trenutaka koncerta bilo je izvođenje vanremenskog hita „Dvoje“, koji su praćena ovacijama, otpevala i odsvirala deca članova Nevernih beba. Na sceni su se predstavili kao ozbiljni pevači i instrumentalisti, sigurni i dorasli zadatku. Tako je jedan od najvećih hitova benda dobio istorijsku, autentičnu izvedbu.

a sviračke i vokalne bravure nagrađivane burnim aplauzima.

Neverne bebe u Beogradu Foto: Slavko Kostić

Prvi put za 15 godina (kada su snimili regionalni hit "Za tvoje oči") na scenu je sa svojim beogradskim domaćinima kročila sjajna Vanna i podigla atmosferu do usijanja, otpevavši uz zajedničku duetsku pesmu i "Kao da me nema tu".

Usledile su "Kuća za spas", "Uzmi boje", "Zima" i "Tužna pesma" sa erupcijom emocija i upaljenim svetlima na mobilnim telefonima. Iznenađenje večeri bio je prvi pevač grupe Billy King sa „Strancem“, poslasticom za stare fanove.

Konačno, uz drugi bis i "iznuđene" Daire i "Priču o nama", članovi Nevernih beba su posle dva i po sata audio-vizuelnog spektakla podigli ruke i poklonili se svojoj fantastičnoj publici istančanog ukusa na koju su, kako kažu, najviše ponosni.

Bonus video: Neverne bebe pred koncert