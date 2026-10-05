Gala koncert Zubina Mehte sa Beogradskom filharmonijom na Kolarcu povodom 90. rođendana maestra
Maestro Zubin Mehta ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom 23. oktobra 2026. godine na Kolarcu, u godini svog 90. rođendana. Nakon istorijskog nastupa sa beogradskim orkestrom u svom rodnom Mumbaju, kojim je započelo međunarodno obeležavanje njegovog jubileja, Mehta u okviru velike svetske proslave svog 90. rođendana nije zaboravio na Beograd u koji se s radošću vraća. Za pretplatnike Beogradske filharmonije omogućena je pretprodaja ulaznica od 5. oktobra, dok će karte u slobodnoj prodaji biti od 7. oktobra preko Efinity sistema kao i na blagajni Beogradske filharmonije (Studentski trg 11).
Ceo svet slavi ime legendarnog Mehte u godini u kojoj se širom sveta obeležava jubilej jednog od najvećih dirigenata našeg vremena. Pored Mumbaja, Barselone, Beča, Minhena, Berlina i drugih muzičkih centara, maestro je u proslavu uključio i voljeni Beograd. Gala koncert na Kolarcu biće 19. susret maestra i Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim ga povezuje gotovo sedam decenija umetničke saradnje i prijateljstva. Za ovu priliku, maestro će dirigovati Vagnerovu uvertiru „Rienci“, Šubertovu Treću simfoniju i Dvoržakovu Sedmu simfoniju.
Nakon poslednjeg nastupa sa Filharmonijom na Kolarcu i petnaestominutnih ovacija koje mu nisu dozvolile da napusti scenu, obrativši se tada publici, maestro je rekao:
„Nakon dirigovanja najvećim svetskim orkestrima, mogu vam reći da je Beogradska filharmonija jedan od najboljih!“
Prijateljstvo između maestra i orkestra počelo je 1958. godine, kada je mladom Zubinu Mehti, tada na početku svoje karijere, upravo Beogradska filharmonija pružila jednu od prvih profesionalnih šansi.
Od tog prvog susreta do danas, Mehta je izgradio jednu od najznačajnijih dirigentskih karijera našeg vremena. Bio je muzički direktor Montrealskog simfonijskog orkestra, Los Anđeleske i Njujorške filharmonije, dok je sa Izraelskom filharmonijom ostvario čak pet decenija dugu saradnju. Dirigovao je najuglednijim orkestrima sveta, među kojima su Bečka i Berlinska filharmonija, a Beogradska filharmonija ostala je među odabranim orkestrima kojima se tokom svoje izuzetne karijere iznova vraćao.
Zajednička priča Mehte i Filharmonije dobija još jedno poglavlje u godini maestrovog velikog jubileja. Nakon što je Beogradskoj filharmoniji ukazao najveću čast da bude prvi orkestar sa kojim će otpočeti obeležavanje 90. rođendana u Mumbaju, Mehta nastavlja proslavu u Beogradu, pred publikom koja ga s radošću očekuje.
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