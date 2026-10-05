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Maestro Zubin Mehta ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom 23. oktobra 2026. godine na Kolarcu, u godini svog 90. rođendana. Nakon istorijskog nastupa sa beogradskim orkestrom u svom rodnom Mumbaju, kojim je započelo međunarodno obeležavanje njegovog jubileja, Mehta u okviru velike svetske proslave svog 90. rođendana nije zaboravio na Beograd u koji se s radošću vraća. Za pretplatnike Beogradske filharmonije omogućena je pretprodaja ulaznica od 5. oktobra, dok će karte u slobodnoj prodaji biti od 7. oktobra preko Efinity sistema kao i na blagajni Beogradske filharmonije (Studentski trg 11).

Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Ceo svet slavi ime legendarnog Mehte u godini u kojoj se širom sveta obeležava jubilej jednog od najvećih dirigenata našeg vremena. Pored Mumbaja, Barselone, Beča, Minhena, Berlina i drugih muzičkih centara, maestro je u proslavu uključio i voljeni Beograd. Gala koncert na Kolarcu biće 19. susret maestra i Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim ga povezuje gotovo sedam decenija umetničke saradnje i prijateljstva. Za ovu priliku, maestro će dirigovati Vagnerovu uvertiru „Rienci“, Šubertovu Treću simfoniju i Dvoržakovu Sedmu simfoniju.

Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Nakon poslednjeg nastupa sa Filharmonijom na Kolarcu i petnaestominutnih ovacija koje mu nisu dozvolile da napusti scenu, obrativši se tada publici, maestro je rekao:

„Nakon dirigovanja najvećim svetskim orkestrima, mogu vam reći da je Beogradska filharmonija jedan od najboljih!“

Prijateljstvo između maestra i orkestra počelo je 1958. godine, kada je mladom Zubinu Mehti, tada na početku svoje karijere, upravo Beogradska filharmonija pružila jednu od prvih profesionalnih šansi.

Foto: Beogradska Filharmonija/M.Risović

Od tog prvog susreta do danas, Mehta je izgradio jednu od najznačajnijih dirigentskih karijera našeg vremena. Bio je muzički direktor Montrealskog simfonijskog orkestra, Los Anđeleske i Njujorške filharmonije, dok je sa Izraelskom filharmonijom ostvario čak pet decenija dugu saradnju. Dirigovao je najuglednijim orkestrima sveta, među kojima su Bečka i Berlinska filharmonija, a Beogradska filharmonija ostala je među odabranim orkestrima kojima se tokom svoje izuzetne karijere iznova vraćao.

Zajednička priča Mehte i Filharmonije dobija još jedno poglavlje u godini maestrovog velikog jubileja. Nakon što je Beogradskoj filharmoniji ukazao najveću čast da bude prvi orkestar sa kojim će otpočeti obeležavanje 90. rođendana u Mumbaju, Mehta nastavlja proslavu u Beogradu, pred publikom koja ga s radošću očekuje.

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