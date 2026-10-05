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Film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Productiona, biće prikazan 10. oktobra na ovogodišnjem 53. Međunarodnom filmskom festivalu Fest, u okviru Gala programa u Sava centru. Organizatori su tako otkrili publici koji je to film iznenađenja.

Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"

1/11 Vidi galeriju Na snimanju filma "Ruka pravde" Foto: Promo/ Stefan Andrić



"Ruka pravde" donosi snažnu kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini. Po saznanju da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu, Blagoje odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana atentata na Pavelića.

Film je tokom prethodne nedelje uvršten i u takmičarski program 67. Međunarodnog filmskog festivala u Solunu, koji je jedan od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi, što predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore.

Plakat fima Foto: Promo

Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.