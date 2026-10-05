Na Festu i "Ruka pravde": Na veliko platno konačno stiže priča o sudbini Blagoja Jovovića, atentatora na Antu Pavelića
- Film 'Ruka pravde' premijerno stiže na Fest 10. oktobra u okviru Gala programa u Sava centru.
- Priča prati Blagoja Jovovića u Argentini, koji odlučuje da organizuje atentat na Antu Pavelića.
- Ostvarenje je prethodno uvršteno i u takmičarski program festivala u Solunu.
Film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Productiona, biće prikazan 10. oktobra na ovogodišnjem 53. Međunarodnom filmskom festivalu Fest, u okviru Gala programa u Sava centru. Organizatori su tako otkrili publici koji je to film iznenađenja.
Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"
"Ruka pravde" donosi snažnu kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini. Po saznanju da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu, Blagoje odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana atentata na Pavelića.
Film je tokom prethodne nedelje uvršten i u takmičarski program 67. Međunarodnog filmskog festivala u Solunu, koji je jedan od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi, što predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore.
Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.
Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u uz podršku Filmskog centra Srbije.