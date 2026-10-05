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Svetska premijera domaćeg akcionog filma na engleskom jeziku "Verified Target" ("Otpisana") biće održana 9. oktobra u 21.30 časova u Plavoj dvorani Sava centra, u okviru ovogodišnjeg Festa. Reč je o ostvarenju koje na originalan način preispituje granice akcionog žanra, donoseći snažan ženski autorski pečat kako u režiji Milene Grujić, tako i u produkciji iza koje stoji Marija Bereta.

Marija Bereta Foto: Catalyst studios

U središtu ove uzbudljive priče nalazi se Blejk, vrhunski obučeni plaćeni ubica, koja radi za tajnu organizaciju. Kada dobije zadatak da u Beogradu pronađe i eliminiše Aleksa (Sebastijan Hilk, čuveni nemački glumac, op. aut.), čoveka za koga veruje da je odgovoran za jednu tragediju, spremna je da misiju završi bez oklevanja. Međutim, kako se približava meti, shvata da istina nije onakva kakvom su joj prikazali i neočekivano se zaljubljuje u čoveka koga je trebalo da likvidira. Rutinska likvidacija pretvara se u borbu za život, ljubav i istinu, ali i u suočavanje sa sopstvenim uverenjima i izborima.

Scene sa snimanja filma Otpisane Foto: Catalyst studios

Košarkaš Boban Marjanović postao je miljenik Holivuda i najpoznatiji je svakako po rolama u ostvarenjima "Hustle" i "Džon Vik 3". U ovom filmu igra plaćenog ubicu Mila.

Sebastian Hilk Foto: Catalyst studios

Film je realizovan sa srpskom autorskom i tehničkom ekipom, uz kreativno i finansijsko učešće američkih partnera. U skladu sa Zakonom o kinematografiji Republike Srbije, "Verified Target" ispunjava sve uslove da bude priznat kao srpski film. Sniman je gotovo u celosti u Beogradu, čije atraktivne i prepoznatljive lokacije donose dinamičnu i izrazito filmsku estetiku.

Posebnu vrednost ovom ostvarenju daje internacionalna glumačka postava. Glavnu ulogu tumači poljska glumica Dominika Valo, dok ostale ključne uloge nose Katrin Vankova iz Španije i Marija Ervolter iz Danske. Glumački ansambl čine i umetnici iz Nemačke, Velike Britanije i Srbije, a među njima se u upečatljivoj filmskoj ulozi pojavljuje i proslavljeni košarkaš Boban Marjanović.

Scene kod Ušća Foto: Catalyst studios

Publika na Festu imaće priliku da pozdravi i gošće festivala - u Beograd povodom premijere dolaze sve tri glumice: Dominika Valo, Katrin Vankova i Marija Ervolter.

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