„Gluma je jedna teška i zapetljana stvar. Glumci stalno dobijaju neke nagrade... Ali imam utisak, to je moje intimno i lično mišljenje, da se prostor za glumačku igru i umetnost glume smanjuje, ne samo ovde nego i generalno u svetu. Da li zbog formata ili hiperprodukcije, ne znam šta je u pitanju, ali kada pogledam ranije generacije i ovo danas, imam utisak da se dešava neka unifikacija glumaca, uloga i tipova. Onda me ovako na svečanostima gde se glumcima dodeljuju nagrade podsete na moje početke i na to zašto sam počeo da se bavim glumom, a to je zato što sam gledao čoveka na sceni ili ekranu koji je otišao negde sa sobom, bez ikakvih drugih sredstava ili telefona, na jedno magično putovanje koje je meni tada bilo zanimljivo. Ono što od srca želim sebi, svima vama i celom svetu jeste da se taj glumački prostor vrati. Ne u smislu 'vratite nam novac', nego da se glumačka igra shvati ozbiljno, kao što se nekada shvatala. Hvala Bogu da postoje festivali kao što je ovaj, gde makar na trenutak možemo da se prisetimo da je to važno. Glumci nisu tako lako zamenljivi, svaki čovek je poseban, a pogotovo glumac. Svako ima svoj unutrašnji svet i svi smo zbog toga važni. Publika želi da vidi te posebne ljude, jer ono što nas suštinski zanima jesu ljudske priče", rekao je Marjanović.