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Naredni dani naFEST-u nude nekoliko zanimljivih naslova domaćih autora i srpskih produkcija i koprodukcija: "Budi Bog s nama“ u režiji Slobodana Šijana; “Milica Tomić”, za koji režiju potpisuju Sonja Rakić i Nikola Spasić; američki film u režiji srpske rediteljke Milene Grujić “Otpisana” sa Bobanom Marjanovićem; makedonsko-srpska koprodukcija u režiji Kosare Mitić, veoma zapažen na festivalima film "17“; film na ruskom jeziku “Kratko leto” rađen u koprodukciji 3 zemlje: Nemačka, Francuska, Srbija.

Što se tiče domaćih ostvarenja, u proteklom periodu na FEST-u je uspešno prikazan film “Zlatni rez ’42: Djeca Kozare”, zatim veoma zapažen dokumentarni film “Staro sajmište”, a kao film iznenađenja najavljen je 10.10. u 19.00 u Sava centru film "Ruka pravde”, reditelja Nemanje Ćeranića.

Budi Bog s nama

"Budi Bog s nama“ u režiji Slobodana Šijana donosi istinitu priču o Bošku Tokinu, pioniru srpske kinematografije, koosnivaču zenitizma i jednoj od najvažnijih ličnosti srpske kulture između dva svetska rata. Prateći snimanje prvog modernog, urbanog filma na Balkanu 1924. godine, vraćamo se u uzbudljive dvadesete – vreme avangarde u umetnosti, regtajma, džeza i čarlstona, kada automobili i aeroplani osvajaju svet, a seksualna revolucija menja shvatanja ljubavi i slobode.

Foto: Promo

Ovaj film se prikazuje u četvrtak 8.10. u 19.00 u Sava centru, u petak 9.10. u 11.00 u Sava centru i istog dana u 20.00 u bioskopu Cineplexx BEO. Ulaznice za Sava centar dostupne su na tickets.rs i Ticket Vision prodajnim mestima, a ulaznice za Cineplexx BEO mogu se nabaviti na blagajni tog bioskopa ili onlajn na cineplex.rs.

Ovo je povratnički film legendarnog Slobodana Šijana, reditelja klasika "Maratonci trče počasni krug“ i "Ko to tamo peva“, koji su Jugoslovenska kinoteka i Akademija filmske umetnosti i nauke Srbije proglasila najboljim srpskim i jugoslovenskim filmom 20. veka. U središtu njegovog novog ostvarenja je Tokinov poduhvat vođen parolom da je film veći od života. Sam Tokin pripoveda strastvenu, kontradiktornu i duhovitu priču o neobičnim okolnostima u kojima je snimljen, a potom i nestao njegov „Budi Bog s nama“, prvi avangardni film na ovim prostorima. Šijan oživljava svet umetnika, pisaca i glumaca koji su obeležili Beograd između dva rata. Među njima su Tokinovi prijatelji i saradnici Miloš Crnjanski, Ivo Andrić i Sava Šumanović, a u filmu susrećemo i Tina Ujevića, Branislava Nušića, Žanku Stokić, Itu Rinu i kralja Aleksandra lično.

Scenario su pisali: Biljana Maksić, Vladimir Mančić, Slobodan Šijan. Uloge tumače: Miloš Biković, Sloboda Mićalović, Jovana Stojiljković, Goran Bogdan, Nebojša Dugalić, Filip Stankovski, Ioana Flora, Inja Zalta, Anastasia Everal, Milutin Milošević, Viktor Savić, Nenad Okanović, Igor Đorđević, Nikola Rakočević i Denis Murić. Specijalni gosti su Sergej Trifunović, Tihomir Stanić, Gordan Kičić, Miloš Timotijević, Marko Janketić, Slaven Došlo i Bojan Navojec.

Film "Budi Bog s nama" (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Češka, Bugarska, Rumunija · Biografski), traje 92 minuta.

Milica Tomić

Takođe film o kome se dosta priča je igrano-dokumentarni “Milica Tomić”, za koji režiju potpisuju Sonja Rakić i Nikola Spasić.

Tragični politički sukob otkriva priču o Milici Tomić, pionirki borbe za prava žena, čiji su javni rad i doprinos nakon Drugog svetskog rata gotovo izbrisani iz sećanja. - Početkom 1890. godine, na železničkoj stanici u Novom Sadu, jedan politički sukob završio se tragično. Povod je bilo devojačko pismo, koje je u vremenu kada su čast i dostojanstvo bili stvar života i smrti postalo oruđe političke ucene.

Foto: Promo

Film "Milica Tomić“ (Srbija) traje 94 minuta. Scenario je pisala Milanka Gvoić, uloge tumače: Bojana Milanović, Stefan Juanin, Marko Vasiljević, Vladimir Posaveć Tušek, Ognjen Petković.

Foto: Fest

Film se prikazuje u okviru selekcije FEST-a “Zbogom 20. vek” i može se pogledati u petak 9.10. u 22.00 u Dvorani Kulturnog centra Beograda, u subotu 10.10. u bioskopu Cineplexx Galerija u 16.00 i u nedelju 11.10. u bioskopu Cineplexx BEO od 22.00. Ulaznice za Dvoranu Kulturnog centra Beograda mogu se nabaviti na blagajni te dvorane, a ulaznice za Cineplexx dostušne su onlajn na cinpelxx.rs i na blagajnama tih bioskopa.

Otpisana / Verified Target

Na FEST dolazi američki film u režiji srpske rediteljke Milene Grujić “Otpisana” / “Verified Target”. U pitanju je akcioni triler na engleskom jeziku u trajanju od 95 minuta, koji se prikazuje u okviru Regionalnog takmičarskog programa.

Kada se neka loša osoba označi kao "virus“, ona postaje potvrđena meta i biva likvidirana. Tim ubica se vodi ovim pravilom. Međutim, kada Blejk otkrije da je njena meta nevina, ona razotkriva mnogo veću zaveru.

Foto: Promo

Uloge tumače: Boban Marjanović, Dominika Walo, Sebastian Hülk, Martin Wuttke, Maria Erwolter, Katrin Vankova, Pit Bukowski, Marcus Amaglo, Vladimir Gvojić.

Film “Otpisana” prikazuje se u petak 9.10. u 21.30 u Sava centru, u subotu 10.10. u 16.00 u Sava centru i istog dana u 22.30 u bioskopu Cineplexx BEO. Ulaznice za Sava centar dostupne su na tickets.rs i Ticket Vision prodajnim mestima, a ulaznice za Cineplexx BEO mogu se nabaviti na blagajni tog bioskopa ili onlajn na cineplex.rs.

17

Film “17” je koprodukcija nekoliko zemalja: Severna Makedonija, Srbija, Slovenija. To je drama na makedonskom u režiji Kosare Mitić, veoma zapažena na međunarodnim festivalima.

Sedamnaestogodišnja Sara krije tajnu tokom školske ekskurzije. Kada situacija na putovanju izmakne kontroli, a Sara postane svedok seksualnog napada na jednu školsku drugaricu, njih dve sklapaju vezu koja će trajati zauvek.

Foto: Promo

Film je bio nominovan za najbolji debitantski film na festivalima u Berlinu i Hong Kongu, a osvojio je nagradu za najbolji međunarodni debitantski film (Kosara Mitić) na Filmskom festival u Jerusalimu.Uloge tumače: Eva Kostić, Martina Danilovska, Dame Joveski, Eva Stojcevska, Petar Manić.

Film se prikazuje na FEST-u u okviru Regionalnog takmičarskog programa i može se pogledati u petak 9.10. u 20.00 u bioskopu Tuckwood, u subotu 10.10. u 20.30 u Domu omladine i u nedelju 11.10. u 20.00 u Ložionici. Ulaznice za Tuckwood mogu se nabaviti na blagajni tog bioskopa, karte za Dom omladine Beograda dostupne su onlajn na efinity.rs i na blagajni Doma omladine, a karte za Ložionicu mogu se nabaviti na tickets.rs.

Kratko leto

Film “Kratko leto” rađen je koprodukciji 3 zemlje: Nemačka, Francuska, Srbija . To je drama od 99 minuta na ruskoim jeziku. Režiju potpisuje Nastia Korkia.

Osmogodišnja Katja putuje na odmor kod babe i dede dok se čečenski rat odvija i njihov brak se raspada. Katja se suočava sa stvarnošću života sa detinjom nevinošću, boreći se sa složenim problemima koji je okružuju. Uloge tumače: Maiia Pleshkevich, Yakov Karykhalin, Aleksandr Karpushin, Vesna Jovanović.

Foto: Promo

Film se prikazuje u okviru Regionalnog takmičarskog programa u četvrtak 8.10. u 22.30 u bioskopu Cineplexx Galerija, u subotu 10.10. u 18.30 u Domu omladine Beograda i u nedelju 11.10. u 20.00 u Dvorani kulturnog centra Beograda. Ulaznice za Cineplexx BEO mogu se nabaviti na blagajni tog bioskopa ili onlajn na cineplex.rs. Karte za Dom Omladine Beograda dostupne su onlajn na efinity.rs i na blagajni Doma omladine. Karte za Dvoranu kulturnog centra Beograda dostupne su na blagajni tog bioskopa.

53. FEST traje do 11. oktobra 2026. Detalji o programu i svim filmovima dostupni su na sajtu fest.rs.

Video: Međunarodni filmski festival u Nišu