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Oktobar je tradicionalno mesec početka one prave jeseni, a sa njim dolazi i omiljeni osećaj jeze i straha. Baš zato, oktobar je najčešće obeležen omiljenim hororima koji dodatno doprinose jezivoj atmosferi.

Kako bismo strašnu atmosferu doneli i u vaš dom, ovog meseca pripremili smo vam najbolje od domaćeg horora. Red napete radnje, red satire i red natprirodnog biće savršen spoj za najstrašniji mesec u godini.

U jezivu atmosferu uvešće nas napeti psihološki triler Senke (8. 10. u 01:20) u kom pratimo mladog i uspešnog ortopedskog hirurga iz Skoplja Lazara Perkova, koji naizgled ima sve. Ali jedna saobraćajna nesreća koju će preživeti u potpunosti će promeniti njegov život. Nakon oporavka, Lazarova svakodnevica postaje ispunjena bizarnim i neobjašnjivim događajima te počinje da viđa zagonetne i neobične ljude koje niko drugi osim njega ne vidi. U jednom od takvih susreta videće i privlačnu ženu sa kojom će se s vremenom na bizaran način zbližiti. Ispostaviće se da Lazar nakon nesreće može da vidi „senke“, lutajuće duše koje su ostale bez groba i dostojanstvene sahrane. Sve to dovešće glavnog junaka do tragičnih istorijskih događaja i potisnutih tajni.

Nakon Senki, stiže nam punokrvni horor sa čudovištem. Slovenska mitologija isprepletana sa jezivom atmosferom i tipičnim B-hororom spojena je u napetu priču o ubitačnoj sireni. Film Mamula (20. 10. u 01:05) vodi nas na istoimeno crnogorsko ostrvo na kom američki turisti dobijaju puno više od jednostavnog izleta. Umesto simpatične avanture, naći će se u borbi za goli život. Da li će naši junaci uspeti da se izvuku iz ralja sirene i pobegnu sa ostrva, ostaje na vama da saznate u ovom napetom hororu.

A da horori ne moraju biti samo zastrašujući, već mogu imati i duhovitu notu još jednom će vam dokazati punokrvni klasik Davitelj protiv davitelja (23. 10. u 02:15). Prodavac karanfila Pera Mitić će od simpatičnog trgovca postati hladnokrvni davitelj nakon što jedna devojka odbije da kupi cveće od njega. Jer kako i sam Pera kaže – ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi. U priču će se upetljati i ekscentrični policajac, ali i mladi rok muzičar koji će, inspirisan Perinim ubistvima, napisati hit pesmu „Beogradski davitelj“. Ovaj neobični trougao kulminiraće nadrealnim i apsurdnim sukobom.

Poslednja napeta priča inspirisana je Gogoljevom pripovetkom „Vij“, a prati mladog bogoslova Tomu koji tokom putovanja sa kolegama ubija staricu, za koju se ispostavi da je veštica. Starica će se pre nego što premine pretvoriti u mladu devojku Katarinu, a uskoro će zastrašujući susret Tome i Katarine postati još jeziviji. Prema Katarininoj želji, njen otac će pozvati Tomu da moli uz njeno telo, ali on će tokom tri dana proživljavati sve užasnije psihološko i demonsko mučenje. Premisa je to psihološkog trilera Sveto mesto (28. 10. u 00:40) koji uspešno spaja sukob erotike i verskog dogmatizma.

Pripremite kokice i vidimo se na KLASIKU!