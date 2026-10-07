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Svečano otvaranje koncertne sezone Beogradske filharmonije pod nazivom “Fortissimo”, zakazano je za petak 9. oktobra zajedno sa dirigentom Džosepom Visentom i violistkinjom Sarom Ferandez. Na programu su dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosi posvetu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije.

Novu koncertnu sezonu, kojom odaje omaž znamenitim ličnostima iz istorije orkestra, Beogradska filharmonija otvara delom koje nosi sopstvenu, posebnu posvetu. Delikatni Memento Milana Mihajlovića, ovenčan prestižnom nagradom Stevan Mokranjac 1994. godine, napisan je u sećanje na kolegu i muzičkog uzora Vasilija Mokranjca.

Sara Ferandez Foto: Clara Evans

Premijerno sa Filharmonijom na prvom koncertu u sezoni nastupaju dvoje renomiranih španskih umetnika. Energični Koncert za violu Vilijama Voltona, jedan od najpopularnijih repertoarskih koncerata namenjenih ovom instrumentu, izvodi Sara Ferandez, istaknuta umetnica mlađe generacije. Poznata je po toplom, prirodnom i besprekorno oblikovanom tonu, kao i izuzetnoj umetničkoj izražajnosti.

Orkestrom rukovodi Džosep Visent, svestrani dirigent, dobitnik brojnih priznanja i nominacija za Gremi nagrade. Njegova izuzetna komunikativnost i prepoznatljiva interpretativna energija, u kombinaciji sa dubokom umetničkom posvećenošću, rezultirali su saradnjama sa brojnim vodećim ansamblima i orkestrima. Pod njegovom palicom, program zaokružuje žustra Simfonija br. 5 Prokofjeva, puna previranja i vrtoglavih pasaža i uzbudljivih ritmova.