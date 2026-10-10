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53. Međunarodni filmski festival Fest zatvara se u nedelju 11. oktobra 2026. u Sava centru, dodelom nagrada najboljima u 12 kategorija. Nakon dodele biće prikazan film zatvaranja, "Razum i osećajnost" rediteljke Džordžije Oukli. Ono što ovu adaptaciju razlikuje od prethodnih jeste pomeranje emotivnog centra sa udvarača na odnos između dve sestre, a prve kritike govore o ukusnoj adaptaciji koja delo Džejn Ostin približava mlađoj generaciji publike.

Razum i osecajnost
Plakat filma Foto: Promo


Ove godine dodeljuju se nagrade za najbolji film, režiju i scenario u kategorijama „Evropski takmičarski program“, „Svetski takmičarski program“ i „Regionalni takmičarski program“, kao i prateće nagrade: „Milutin Čolić“ za Najbolji srpski film koju dodeljuje list Politika, nagrada „Nebojša Đukelić“ za najbolji regionalni film iz glavnog takmičarskog programa koju dodeljuje Fondacija Nebojša Đukelić, i po prvi put ustanovljena ove godine nagrada „Slobodan Novaković“ za najbolji debitantski film koju dodeljuje Društvo filmskih kritičara Beograda.

Otpisana, poster.jpg
Foto: Promo

U Sava centru sinoć prikazan je američki film u srpskoj koprodukciji, snimljen u Srbiji, “Otpisana” (Verified Target), u režiji srpske rediteljke Milene Grujić, koji se prikazuje u okviru Regionalnog takmičarskog programa. Premijeri filma prisustvovala je autorska i glumačka ekipa, među kojima su gošće ovogodišnjeg Festa, glumice Dominika Valo, Maria Ervolter i Katrin Vankova. Publici su se poklonili i glumci Radomir Nikolić, Aleksa Muždeka, Tamara Grujić, producenti filma Marija Bereta i Dragan Ivanović, rediteljka filma Milena Grujić i mnogi drugi.

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Foto: : CEBEF / Svetislav Brcanski, Fest


Pre početka filma publici se obratila rediteljka Milena Grujić rečima:

“Ovaj film je nastao u američkoj produkciji Katalist, sa idejom da se ženama rediteljikama pruži prostor i mogućnost koja se retko sreće, a to je da se oprobaju kao debitantkinje u žanrovskom visokobudžetnom bioskospkom filmu, za naše uslove naročito. Mi smo imali ideju da tu jednu klasičnu američku akcionu priču protkamo našim senzibilitetom i nekim beogradskim šmekom.”

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Foto: : CEBEF / Svetislav Brcanski, Fest


U filmu “Otpisana” kada se neka loša osoba označi kao „virus“, ona postaje potvrđena meta i biva likvidirana. Tim ubica se vodi ovim pravilom. Međutim, kada Blejk otkrije da je njena meta nevina, ona razotkriva mnogo veću zaveru.
Film je snimam na više lokacija u Beogradu i okolini.

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