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Vest da je preminuo frontmen kultnog benda "Majke", Goran Bare, zatekla je regionalnu javnost. Iako je pre mesec dana zbog lošeg stanja odveden sa bine, mnogi su mislili da će se ipak izvući. Nažalost, sudbina je za njega imala druge planove.

Njegov život obeležila je ljubav prema muzici, pre svega prema bendu "Majke", koji je osnovao sa prijateljima Marinom Pokrovcem, Nedeljkom Ivkovićem Kilminsterom, Željkom Mikulićem Korozijom i Goranom Dujmićem.

U galeriji pogledajte fotografije Gorana Bareta:

1/5 Vidi galeriju Pevač grupe "Majke", Goran Bare, u životu je imao nekoliko tragičnih događaja, ali su mnogi ostali potreseni nakon što je govorio o tome kako se probudio pored supruge koja više nije bila živa. Foto: Printcreen Youtube, Printscreen, Pritnscreen/HRT

Rane godine benda obeležila je i velika tragedija - smrt Marina Pokrovca, koja je ostavila dubok trag na članove grupe. Uprkos teškim okolnostima, "Majke" su nastavile muzički put i 1990. objavile debitantski album "Razum i bezumlje", koji je naišao na odličan prijem publike i bio proglašen albumom godine.

Tokom devedesetih godina usledili su albumi "Razdor", "Milost", "Vrijeme je da se krene", "Život uživo" i "Put do srca sunca".

Lažno ime

Pored rada sa "Majkama", Bare je istraživao i drugačije muzičke pravce. Pod pseudonimom Hali Gali Halid objavio je EP "Vo-zdra", neobično izdanje koje je spajalo elemente garažnog roka, psihodelije i narodne muzike. Ovaj projekat pokazao je njegovu spremnost da izađe iz ustaljenih okvira i eksperimentiše sa zvukom i umetničkim identitetom.

Zanimljivo je da su njegove pesme dospele i do šire publike zahvaljujući filmu "Mi nismo anđeli" reditelja Srđana Dragojevića. Za taj film izveo je numere "Hajde da se drogiramo" i "Ne pitaj me zašto živim u kafani ja".

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