Udruženje dramskih umetnika Srbije pružilo bezrezervnu podršku svom kolegi i njegovoj porodici i zatražilo hitan prestanak svih oblika nasilja.
Saopštenje
Pretučeno dete glumca Aleksandra Marinkovića: UDUS uputio hitan apel protiv nasilja
- UDUS je saopštio da je ispred Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete glumca Aleksandra Marinkovića.
- Udruženje je pružilo podršku kolegi i porodici i uputilo hitan apel za prestanak svih oblika nasilja.
Slušaj vest
Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) saopštilo je da je sinoć ispred zgrade Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete njihovog člana, glumca Aleksandra Marinkovića.
Pavle Pekić Foto: Nemanja Nikolić
U saopštenju koje je potpisao predsednik UDUS Pavle Pekić, navodi se da Udruženje izražava bezrezervnu podršku svom kolegi i njegovoj porodici.
- Sinoć je ispred Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete člana UDUS, glumca Aleksandra Marinkovića. Izražavamo bezrezervnu podršku našem kolegi i njegovoj porodici. Upućujemo hitan apel za prestanak svih oblika nasilja - poručili su iz Udruženja dramskih umetnika Srbije.
Glumac Aleksandar Marinković Foto: Promo
Iz UDUS nisu saopštili više detalja o okolnostima incidenta. U Nišu se trenutno održava festival Teatar na raskršču.
Reaguj
Komentariši