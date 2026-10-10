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Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) saopštilo je da je sinoć ispred zgrade Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete njihovog člana, glumca Aleksandra Marinkovića.

Pavle Pekić
Pavle Pekić Foto: Nemanja Nikolić

U saopštenju koje je potpisao predsednik UDUS Pavle Pekić, navodi se da Udruženje izražava bezrezervnu podršku svom kolegi i njegovoj porodici.

- Sinoć je ispred Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete člana UDUS, glumca Aleksandra Marinkovića. Izražavamo bezrezervnu podršku našem kolegi i njegovoj porodici. Upućujemo hitan apel za prestanak svih oblika nasilja - poručili su iz Udruženja dramskih umetnika Srbije.

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Glumac Aleksandar Marinković Foto: Promo

Iz UDUS nisu saopštili više detalja o okolnostima incidenta. U Nišu se trenutno održava festival Teatar na raskršču

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