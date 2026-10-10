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Nova zvezda je rođena, a njeno ime je Vasilija Jezdić. Mlada glumica je u dva dana imala debi pred televizijskim kamerama, u seriji "Branilac", i u pozorištu, u predstavi "Gladni duhovi" reditelja Andreja Nosova. Vasilija je još uvek studentkinja glume na Fakultetu dramskim umetnosti, u klasi Mine Sekulić (Obradović). Na premijeru u Ateljeu 212 došla je cela njena klasa, kao i ponosni otac, jedan od naših najboljih glumaca Nenad Jezdić. On se vratio u svoje matično pozorište posle šest godina kako bi podržao naslednicu. I Vasiliji nije bilo lako da igra uz glumačke dive Svetlanu Cecu Bojković, Daru Džokić i Isidoru Minić. Nova komedija severnoirske autorke Karis Keli biće sigurno novi pozorišni hit, a samo ovog meseca igra se čak pet puta.

Vasilija Jezdić Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



U petoj epizodi četvrte sezone serije "Branilac", koja nosi naziv "Zar je i to moguće", mlada glumica tumači glavnu žensku ulogu Tihane Josipović, devojke optužene za ubistvo rođenog brata u potresnoj priči inspirisanoj stvarnim događajem. I dok su mnogi tek nakon emitovanja shvatili da je reč o naslednici Nenada Jezdića, društvene mreže su preplavili komentari o njenoj glumi, ali i izgledu.

"Lepa na mamu, talenat na tatu", "Kakvo otkrovenje!", "Odigrala je neverovatno tešku ulogu", "Bravo za mladu glumicu", "Emocija joj se vidi u svakom kadru" - samo su neki od komentara gledalaca koji su pohvalili mladu glumicu.

Scene iz serije "Branilac"

1/5 Vidi galeriju Vasilija Jezdić Foto: RTS



Zanimljivo je da u ovoj epizodi nije igrala zajedno sa ocem, iako je Nenad Jezdić jedno od zaštitnih lica serije "Branilac". Umesto toga, priliku je dobila da potpuno samostalno pokaže šta zna, a prve reakcije govore da je ispit položila s najvišom ocenom.

Vasilija je krenula očevim stopama, ali svoj put gradi bez pompe. Posle višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, 2023. godine upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, gde je odmah privukla pažnju profesora i kolega.

Nenad Jezdić Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



Da Vasilija poseduje veliki potencijal, još tokom snimanja je nagovestio njen kolega Boris Šavija, koji joj u seriji igra oca.

- Moja televizijska ćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade - napisao je Šavija na društvenim mrežama i - bio potpuno u pravu.

Bonus video: Nenad Jezdić o predstavi "Profesionalac"