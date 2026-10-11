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Mojkovac već 51 godinu čuva svoju Filmsku jesen, festival koji je odavno postao neraskidivi deo njegovog identiteta i svedočanstvo o ljubavi grada prema sedmoj umetnosti. Na ovogodišnjoj manifestaciji publika je imala priliku da pogleda pet ostvarenja, a završno veče bilo je posvećeno svečanoj dodeli nagrada i slavljenju glumačke profesije.

U fokusu završne večeri bili su glumci kojima su uručena priznanja. Nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu osvojio je Radoš Bajić za maestralno odigran lik Stanoja Reljića u filmu "Čuvar ikone Svetog Đorđa". Priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu pripalo je Lei Cok za ostvarenje "Belo se pere na 90", a za najbolje epizodne uloge nagrađeni su Marko Janketić ("Crna truba") i Aleksandra Janković ("Koke").

Ekipa filma Crna truba Foto: Anja Ribar



Posebno mesto u programu zauzima nagrada publike "Spasoje Pajo Grdinić", koja je ove godine dodeljena filmu "Crna truba". Laureati su dobili Brskovski groš, rad akademskog vajara Nikole Radonjića, i novčani deo nagrade, koje su im uručili predsednik opštine Mojkovac Vesko Delić i direktorka Centra za kulturu "Nenad Rakočević" Zorica Manojlović.

Radoš Bajić se na društvenim mrežama emotivno osvrnuo na svoj prvi susret s mojkovačkom publikom.

- Na festivalu Mojkovačka filmska jesen prvi put sam bio daleke 1978. s filmom "Vrhovi Zelengore". Posle gotovo pola veka, evo me ponovo u Mojkovcu. Posle nagrada za ulogu Stanoja Reljića u filmu "Čuvar ikone Svetog Đorđa", koje sam dobio na festivalima u Rusiji, na Paliću i u Nišu, sinoć mi je uručena nagrada za najbolju mušku ulogu i na ovom značajnom filmskom festivalu - istakao je Bajić.

Radoš Bajić Foto: Ustupljena fotografija



Proslavljeni glumac, scenarista i reditelj naglasio je važnost misije koju ovaj film nosi:

- Ovo priznanje delim s celom ekipom našeg filma, koji nakon prikazivanja u Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Makedoniji nastavlja svoj život na festivalima u Stokholmu, Čikagu, Los Anđelesu, Sidneju... Tako će istinu o pravu srpskog naroda na slobodu i život na pradedovskim ognjištima spoznati publika u celom svetu, što nam je i bio cilj.

Pogledajte fotografije sa snimanja filma "Čuvar ikone"

1/7 Vidi galeriju Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios



Nakon dodele nagrada i obraćanja selektora Danila Bećkovića, manifestaciju je zvanično zatvorila Zorica Manojlović. Veče je krunisano kabareom "Da, to su bili dani" u izvođenju Nebojše Dugalića i Borisa Pingovića, čime je zaokruženo još jedno uspešno izdanje festivala s poluvekovnom tradicijom.

Bonus video: Radoš Bajić o filmu "Čuvar ikone"