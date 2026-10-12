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Nikola Pejaković otvoreno je rekao da ne razume zašto ljudi putuju satima da bi proveli deset dana na moru. Glumac, reditelj, scenarista i muzičar u jednom ranijem gostovanju govorio je o letovanju u Grčkoj i godišnjim odmorima, ocenivši da su „nakaradno postavljeni“. Posebno je dovodio u pitanje ideju da čovek odlaskom na put može da se „isključi“ iz svakodnevnog života.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/8 Vidi galeriju Nikola Pejaković Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Kurir Televizija, Ana Paunković

Kao primer naveo je vožnju od Banjaluke do Grčke, koja bi za njega podrazumevala dugo putovanje bez prekida ili noćenje usput. Takav odlazak na more mu, kako je objasnio, nije privlačan.

„Da budem tamo 10 dana i šta, da se vratim kući?“

Pejaković nije birao reči dok je objašnjavao zbog čega ne deli oduševljenje letovanjima i zimovanjima.

- Sad treba da sednem u auto i da idem u Grčku na more. Odavde iz Banjaluke treba mi da noćim tamo negde na Ohridu da bih se odmorio ili da vozim u cugu 16 ili 20 sati. I da budem tamo 10 dana i šta, da se vratim kući?! Pa ne bih da mi daju ne znam ni ja šta. To je sve nakaradno postavljeno, ta zimovanja i letovanja. Kakva zimovanja, kakva letovanja, kakvi odmori... Čemu sve to, ne razumem. Kao idem da se odmorim. Šta da se odmoriš? Jedino ako si budala možeš da se odmoriš. Kao 10 dana se isključim. Kako možeš da se isključiš? Od čega da se isključiš - ispričao je u jednoj emisiji.

Govorio i o problemima sa alkoholom i heroinom

Pejaković je ranije otvoreno govorio i o zavisnosti, opisujući kako su problemi sa alkoholom prethodili upotrebi heroina. U tim ispovestima osvrtao se na svoje ponašanje, odnos prema umetnosti i pokušaje da oponaša ljude koje je smatrao uzorima.

- U trenutku kada sam pobudalio sa svojim darovima i kada sam ih koristio kako ne treba, i kada sam došao sa alkoholom do nekog maksimuma, već dobijao batine po kafanama, vređao ljude. Dakle već kad sam bio u tom jarku došlo je „njegovo veličanstvo“ heroin. I nad zlom ima veće zlo. Kad čoveka počnu da uče da bude kao umetnik, kad ide tim putem… Umetnost je kod mene postala zamena za duhovni život. Moji bogovi su bili slikari, muzičari i ja sam pokušao svoje bogove da imitiram - rekao je on.

Nikola Pejaković na setu serije Tvrđava Foto: Antonio Ahel / Ata Images

„Kad je moj ego bio stucan, počeo sam da pretresam svoj život“

Govoreći o promenama koje je napravio, glumac je isticao značaj vere u svom ličnom iskustvu. Objasnio je i kako mu je heroin u početku stvarao lažni osećaj da su problemi nestali.

- Okrenuo sam se Bogu kad sam pao na dno. Kad sam se našao u jarku. Srbin ide u crkvu kad počne kiša. Nije to usamljen slučaj. Ima ta priča da narkomani odu u neku vrstu vere ali mislim da to nije sasvim tačno. Čovek traži izlaz i lek za svoju boljku. Pravoslavlje je snaga kojom to može da se savlada. Kad je moj ego bio stucan, kad sam video da nemam izlaz, tako sam ja počeo da pretresam svoj život, svoja uverenja.

Nikola Pejaković Kolja Foto: Screenshot televizija Hram

Tada sam shvatio da grešim. Taj heroin mi je legao kao budali šamar. Bilo mi je toliko prijatno da sam se pitao što ovo meni neko nije dao ranije jer je to rešenje za sve moje probleme. Nit me šta boli, niti imam bilo kakve probleme. S druge strane izbija mamurluk. Daje neke prednosti, a pogotovu me odvaja od onih pitanja koja sam non-stop postavljao, šta mi radimo na ovoj Zemlji, kakva je ovo avantura? - ispričao je Pejaković svojevremeno.

Nikola Pejaković kao Anđeo u filmu Ala je lep ovaj svet Foto: Nemanja Nikolić

Umetnik je takođe za Kurir otkrio i šta bi poručio mlađem sebi na početku karijere.

- Nemoj toliko da piješ i drogiraš se, usraćeš i sebe i Šarca.

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