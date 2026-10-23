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Stan Tanje Bošković nalazi se u centru Beograda. Nakon što se vratila iz Amerike, gde je izvesno vreme živela u vanbračnoj zajednici sa poznatim rediteljem i scenaristom Dejanom Karaklajićem i decom Lanom i Đorđem, glumica se smestila u raskošni salonac, koji u letnjem periodu rado menja za vikendicu na moru.

Tanja Bošković Foto: Milos Tesic/ATAImages

Proleće i leto rezervisani su za Crnogorsko primorje, međutim, tokom jeseni i zime, kada košava struji prestoničkim ulicama, umetnica voli da je u svom toplom stanu, smeštenom na petom spratu predratne zgrade.

Tu ona, kako je istakla u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“ Tanje Peternek, tada dosta čita, povremeno ume nešto i da napiše, obnavlja tekst za predstave ili pak čuva unuke, a omiljeno joj je da sprema zimnicu, ajvar, turšiju ili pak slatko od raznog voća, najpre od belih trešanja, po čemu je postala i čuvena u svom društvu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen stan:

1/4 Vidi galeriju Stan Tanje Bošković Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet

Stan Tanje Bošković ima posebnu sentimentalnu vrednost za glumicu. U njemu je odgajila naslednike, odškolovala ih, sa njima proslavila veridbe i venčanja, rođenje unuka, nagrade i priznanja, stoga ga se teško odriče.

Iako bi bilo potpuno legitimno da ona proda nekretninu, koja je nakon udaje ćerke i odlaska sina i snaje u Ameriku za nju postala dosta velika i teška za održavanje, glumica odbija to da učini.

Stan Tanje Bošković nalazi se u predratnoj zgradi

Brojne uspomene tu leže i ona ih se teško odriče.

Tanja Bošković Foto: Damir Dervišagić

Svaki pedalj Tanjinog kutka nosi neko prisećanje, neku anegdotu, svaki deo nameštaja, iako je već do sada on nekoliko puta restauiran, podseća na sedeljke i zdravice, svaka slika i fotografija na zidu budi najdivnije emocije.

Jedan crtež, uramljen i postavljen u centralnom delu njenog dnevnog boravka, posebno je drag glumici. Dobila ga je od sina svoje koleginice i prijateljice Danice Maksimović, kada je još bio dečak. Naime, Miloš Lolić, danas vrlo uspešni reditelj, poklonio je Tanji crtež kojim ju je zaprosio.

(Kurir.rs/Hello)

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