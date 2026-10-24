Srbija je uvek bila moj dom, a danas ovde vidim i velike profesionalne mogućnosti: Stefan Kapičić otvorio dušu - Evo zašto više cenim ono što imamo kod kuće
Posle godina provedenih u Holivudu, Stefan Kapičić otvara novo poglavlje života i karijere. Glumac poznat po ulogama u ostvarenjima "Deadpool" i "Better Call Saul", koji je nedavno sarađivao i s Kijanuom Rivsom, vraća se u Srbiju, gde tumači glavnu ulogu u "Teslinoj pošiljci", prvoj sezoni televizijskog serijala "Nasleđe", u čijoj realizaciji učestvuje i kao koproducent. U razgovoru za Kurir govori o međunarodnoj karijeri, porodici, povratku u Beograd i novim mogućnostima koje vidi u domaćoj kinematografiji.
Dugo vremena ste bili u Americi, ali odlučili ste da se s porodicom vratite u Beograd. Šta je presudilo?
- Nije to bila odluka koju smo doneli preko noći. Amerika mi je pružila mnogo toga, ali Srbija je uvek bila moj dom. S porodicom počnete drugačije da razmišljate o tome gde želite da živite, gde će vam deca odrastati i u kakvom okruženju. Važno nam je da porodice budu blizu, da deca odrastaju uz svoj jezik, kulturu i ljude kojima pripadaju.
Kad sam odlazio iz Srbije pre petnaestak godina, situacija u našoj kinematografiji je bila znatno drugačija. Od ovog posla bilo je veoma teško živeti, a mogućnosti za rad bile su prilično ograničene. Drago mi je što se to u međuvremenu promenilo, ne samo u našoj profesiji već i u mnogim drugim oblastima. Danas postoje mnogo veće mogućnosti, kako za profesionalni razvoj, tako i za kvalitetan porodični život. Posebno me raduje napredak naše filmske i televizijske industrije. Zahvaljujući ulaganjima u domaću produkciju, između ostalog RTS i Telekoma Srbija, danas imamo mnogo više prilika za rad i stvaranje nego u vreme kad sam odlazio.
Imao sam sreću da živim i radim u različitim delovima sveta i zato još više cenim ono što danas imamo kod kuće. Naravno da postoje izazovi i stvari koje treba unapređivati, ali važno je da budemo svesni i dobrih stvari, koje često uzimamo zdravo za gotovo. Za mene je najvažnije što ovde vidim budućnost svoje porodice. Lepo je ponovo biti među svojim ljudima i znati da moja deca mogu da odrastaju u zemlji kojoj pripadaju.
Od "Čarlstona za Ognjenku" i "Južnog vetra" do ostvarenja "Deadpoola" i "Better Call Saul" i saradnje s velikim holivudskim imenima, među kojima je nedavno bio i Kijanu Rivs, iza vas su izuzetni projekti i uloge u kojima malo ko ima priliku da se oproba. Kako danas gledate na taj put?
- Pre svega, s velikom zahvalnošću. Imao sam priliku da radim sa izuzetnim ljudima, u različitim produkcijama, žanrovima i uslovima. Bilo je tu i srećnih okolnosti, naravno, ali pre svega mnogo rada, discipline i odricanja. Amerika mi je otvorila mnoga vrata, međutim, nikad nisam izgubio vezu s našom kinematografijom. Danas mi je posebno važno što iskustvo koje sam stekao mogu da primenim i u projektima u čijem stvaranju aktivno učestvujem.
U Srbiji ste započeli ambiciozan projekat "Nasleđe", televizijski serijal u kojem ste i glavni glumac i koproducent. O kakvom je projektu reč?
- "Nasleđe" je igrani serijal koji istražuje misterije, teorije zavere i danas relevantne priče koje svoje korene imaju u srpskoj istoriji, bližoj i daljoj. Prvi projekat koji realizujemo u okviru "Nasleđa" je "Teslina pošiljka", serija od osam epizoda prema romanu Vanje Bulića, čije je emitovanje planirano za prvu polovinu 2027, u koprodukciji sa RTS i TS Media. U njoj igram glavnu ulogu, novinara Novaka Ivanovića, a učestvujem i kao koproducent. U pitanju je savremena misterija sa elementima trilera i avanture, ali i s lakšim, zabavnim tonom. Želeli smo da napravimo dinamičnu seriju punu neočekivanih obrta, koja će publici doneti nešto sveže, drugačije i, pre svega, zabavno.
Zavirite na snimanje serije "Teslina pošiljka"
Zašto ste se za prvi projekat u okviru "Nasleđa" opredelili baš za "Teslinu pošiljku"?
- Naša ideja je da ličnosti i događaje iz naše prošlosti približimo publici kroz savremenu misteriju i istorijski triler, a ne kroz klasičnu istorijsku dramu. "Teslina pošiljka" ima upravo ono što smo tražili, snažnu istorijsku osnovu i zaplet koji funkcioniše kao savremeni triler. Roman Vanje Bulića je bio polazište za seriju u kojoj se događaji iz različitih epoha prepliću s današnjicom. Nikola Tesla je jedan od najvećih naučnih umova i jedno od najprepoznatljivijih naših imena u svetu.
Njegov život i rad i danas su predmet brojnih istraživanja, ali i teorija zavere, nagađanja i neodgovorenih pitanja. Upravo taj spoj istorijskih činjenica, misterija i fikcije pružio nam je mogućnost da ispričamo jednu uzbudljivu i nepredvidivu priču.
U seriji tumačite Novaka Ivanovića. Kakav je on junak i šta ga uvlači u ovu misteriju?
- Novak je čovek koji pokušava da dođe do istine, a što je bliži odgovorima, sve više shvata koliko je priča u koju je ušao veća od njega. U toj potrazi je beskompromisan. Postoji nešto u njemu što ga neprestano tera da ide dalje, čak i kada zna da će zbog toga morati da donese teške odluke i plati određenu cenu.
Nije klasičan akcioni ili detektivski junak koji u svakom trenutku zna šta radi. Upravo mi se to dopalo, što preko njega publika postepeno otkriva taj svet, zajedno s njegovim zabludama, sumnjama i odlukama. Istovremeno, on ima i privatni život, porodične obaveze, izazove roditeljstva i svakodnevne probleme. Taj spoj običnog čoveka i neobičnih okolnosti čini ga zanimljivim i kompleksnim likom.
Godinama ste radili na velikim međunarodnim produkcijama. Koliko vam je to iskustvo značilo kad ste se uključili i u produkciju jednog domaćeg projekta?
- Mnogo, naročito u razumevanju toga koliko su razvoj i priprema važni. Publika vidi rezultat, ali iza toga stoje meseci, često i godine rada na scenariju, planiranju, i stotine ljudi koji zajedno stvaraju jedan projekat. U Srbiji imamo izuzetne profesionalce, a naša filmska i televizijska industrija se poslednjih godina znatno razvila.
Iskustvo stečeno na velikim domaćim, ali i međunarodnim produkcijama koje su snimane u Srbiji, zajedno s mogućnostima i uslovima koje danas imamo, stvorilo je prostor za realizaciju veoma kvalitetnih i zahtevnih projekata. Za mene je posebno zadovoljstvo što danas mogu da budem deo tog procesa od samog početka i da zajedno sa autorima i ekipom radim na projektima koji su u svakom smislu na nivou međunarodnih standarda.
"Teslina pošiljka" je tek početak. Šta publika može da očekuje od nastavka "Nasleđa"?
- Već razvijamo naredni naslov, "Milutinov greh", takođe prema romanu Vanje Bulića, koji nas vodi u jedan potpuno drugačiji istorijski period, ali zadržava vezu sa savremenim svetom i likovima koje će publika upoznati u prvoj sezoni. Želimo da nastavimo da razvijamo "Nasleđe" kroz nove priče i međunarodne koprodukcije.
Mislim da smo prethodnih godina pokazali da projekti koji nastaju u Srbiji mogu da imaju veliki odjek i van naših granica. Naše serije i filmovi imaju svoju publiku u regionu, a Srbija je postala prepoznatljivo mesto za snimanje velikih međunarodnih produkcija. Verujem da je prirodan sledeći korak da sve više naših priča pronađe put do svetske publike. Voleo bih da i "Nasleđe" bude jedna od njih.
Kada pogledate svoj put, od prvih uloga u Srbiji do velikih holivudskih produkcija i saradnje sa imenima poput Tima Milera i Kijanua Rivsa, imate li osećaj da ste ostvarili ono o čemu ste nekad sanjali ili su ambicije danas još veće?
- Imao sam sreću da ostvarim mnogo toga o čemu sam kao mlad glumac sanjao, ali ovo nije posao u kojem u jednom trenutku kažete - to je to, sve sam uradio. Naprotiv, uvek postoji neka nova priča, uloga ili izazov koji vas pokrenu da idete dalje. Danas me sve više zanima i kreativni i producentski rad. U novembru me očekuje izlazak jedne video-igre na kojoj sam radio, ali o tome još ne mogu mnogo da govorim. Sledeće godine očekuje nas i film "Shiver", u režiji Tima Milera i s Kijanuom Rivsom.
Tim je moj prijatelj, izuzetno cenim njegov rad i uvek se radujem našoj saradnji. Razgovarali smo i o Srbiji, Tim je izrazio želju da dođe, upozna našu zemlju i mogućnosti koje ovde postoje. Voleo bih da to bude prilika da razmotrimo i neke zajedničke projekte. Upravo na tome danas dosta radim, da iskustvo i kontakte koje sam godinama sticao u inostranstvu povežem s našim autorima, glumcima i produkcijama. Posebno me raduje što u Srbiji danas postoje uslovi da razvijamo i realizujemo ambiciozne projekte, uključujući velike međunarodne koprodukcije. Za mene je posebno važno što danas mogu da spojim život u svojoj zemlji s međunarodnom karijerom. Beograd je ponovo moja baza, porodica mi je ovde, i iskreno se radujem projektima na kojima radimo. Lepo je biti kod kuće i imati mogućnost da upravo ovde gradite svoj život, a istovremeno ostvarujete svoje profesionalne ambicije.
Bonus video: Govor Stefana Kapičića