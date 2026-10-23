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Ivanka Ilić, dugogodišnja urednica u Školskoj redakciji, umrla je u sredu, 21. oktobra 2026. godine. Ivankin ispraćaj za kremaciju biće održan u ponedeljak, 26. oktobra, u 14 časova, a opelo je zakazano za 13.30.

Bila je diplomirani biolog, a u Školskoj redakciji radila je od 1979. godine, najpre na realizaciji stranih serija o prirodi, među kojima je najpoznatija bila serija "Opstanak".

Uređivala je seriju "Životne zajednice“, pionirski projekat u oblasti televizijskog predstavljanja biologije i živog sveta kod nas.

Posle uspeha "Životnih zajednica“, povereno joj je uređivanje i realizacija još zahtevnijeg projekta – serije "Priroda Jugoslavije“. Obe serije nastajale su po uzoru na najkvalitetnije i najpopularnije svetske produkcije, poput "Opstanka“ i "Divlje prirode“.

Foto: RTS

Prateći tadašnje svetske standarde, ove serije nastojale su da domaćim gledaocima približe bogatstvo lokalne prirode, ukažu na značaj poznavanja živog sveta koji nas okružuje i razviju svest o potrebi njegovog očuvanja.

O trajnoj vrednosti njenog rada svedoče i reči dr Voislava Vasića, poznatog biologa i ornitologa i dugogodišnjeg stručnog saradnika Školskog programa.

"Svaka epizoda nosila je više ili manje eksplicitnu poruku o ugroženosti živog sveta i o potrebi očuvanja prirode. U međuvremenu, tokom proteklih decenija mnoga od mesta na kojima su emisije snimane proglašavana su zaštićenim područjima ili područjima od međunarodnog značaja za očuvanje ptica. Lepo je verovati da su možda serije ‘Životne zajednice’ i ‘Priroda Jugoslavije’ makar malo doprinele tome", rekao je Vasić.

Ivanka Ilić je svojim uredničkim radom u RTS-u postavljala visoke standarde u stvaranju obrazovnog programa o prirodi.

Ispraćaj za kremaciju biće održan u ponedeljak, 26. oktobra, u 14 časova, a opelo počinje u 13.30, prenosi RTS.

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