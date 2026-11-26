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Dinu Rutić mnogi pamte uz ime Zorana Radmilovića. Njihova ljubavna priča, veridba koju je zbog njega raskinula i mala mansarda u kojoj su započeli zajednički život decenijama se prepričavaju. Ali Dina, rođena 18. novembra 1943. godine, već je bila zapažena mlada glumica kada je Zoran ušao u njen život. Na današnji dan napunila bi 83 godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Dine Rutić Radmilović:

1/6 Vidi galeriju Dina Rutić Radmilović Foto: Printscereen, Youtube Printscreen, Printscreen YouTube

Odrasla je u glumačkoj porodici: i otac Joža i majka Ivka bili su pozorišni umetnici. Ipak, Dina je po dolasku u Beograd izabrala studije književnosti. Film ju je pronašao tokom studija, kada je dobila glavnu ulogu u „Prometeju sa otoka Viševice“ Vatroslava Mimice. Posle tog debija 1964. godine usledili su novi angažmani, a o njoj se govorilo kao o jednom od najzanimljivijih mladih lica jugoslovenskog filma.



Zoran je želeo da je upozna

Njihovu vezu prati anegdota o trenutku kada je Zoran ugledao Dinu na putu do fakulteta i rekao:

Kako je njihovo poznanstvo zaista počelo, izvori ne opisuju sasvim jednako. U sećanjima na televizijsku dramu „Provod“ navodi se da je Radmilović želeo da Dina igra u njoj upravo zato što mu se dopadala. Zajedno su stali pred kamere, a zatim postali par. Ona je raskinula tadašnju veridbu i preselila se kod njega, zamenivši veliki roditeljski stan njegovom skromnom mansardom. Venčali su se 1966. godine.

Foto: Printscreen/Youtube

Dina je o zajedničkom radu govorila s poštovanjem koje nije morala da glumi:

„Volela bih ponovo da radim sa svojim suprugom, jer je vrstan glumac koji je jako prijatan za saradnju“.

Kod kuće su, prema kasnijim sećanjima na njihov život, nastojali da posao ostave po strani. Zoran je o svojoj svakodnevici umeo da kaže:

„Ja imam svega dovoljno i meni je lako da tako živim“.

Naslednica

Kruna njihove ljubavi bila je ćerka Ana. Savremenici su neretko isticali da je bio posvećen otac. Vodio je dnevnik o odrastanju svoje jedinice sa kojom se često igrao "izmišljenih priča", koje je Ana morala da završi. Osmišljavala je tako i kako da tatu spase zmije u zoološkom vrtu.

Foto: Dragan Antonijević

Radmiloviću je bilo najvažnie da njegova ćerka razvije maštu i kreativnost. Ana je nekoliko decenija kasnije postala književnica i novinarka.

Uloge koje su ostale u senci njihove ljubavne priče

Dok su se nizale priče o Dini i Zoranu, njene uloge zaslužile su više pažnje nego što su je dobijale. Igrala je u „Omnibusu 3“, „Sutjesci“ i filmu „Nizvodno od sunca“. U potonjem ostvarenju tumačila je mladu učiteljicu koja dolazi u zabačeno selo na Pešteru. Film je 1969. osvojio Zlatnu arenu za najbolji film na festivalu u Puli, a Dina je bila u njegovom središtu.

Foto: Printscreen YouTube

Zoran je preminuo 1985. godine, posle čega se Dina gotovo povukla iz javnosti. Ana je umrla 2017, u 43. godini, a Dina dve godine kasnije. Zato je na njen rođendan važno setiti se i one Dine koja je postojala pre čuvene Zoranove rečenice: studentkinje književnosti koja je postala glumica i ostavila svoje mesto u jugoslovenskom filmu.

Video: Svetozar Cvetković o Zoranu Radmiloviću