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Stevan Sremac je dve godine života proveo u Pirotu, gde je, osim što je radio kao profesor u tamošnjoj gimnaziji, napisao i svoju prvu pripovetku, politički se angažovao i, prema pojedinim svedočenjima, doživeo prvi ljubavni zanos. Upravo se za njegov boravak u ovom gradu vezuje priča o navodnoj romansi sa Piroćankom Jelenom Pančić, ćerkom lokalnog sveštenika, koja, kako se veruje, nikada nije dobila srećan kraj.

Sremac je u Pirot stigao kao 26-godišnjak. Od avgusta 1881. do kraja leta 1883. godine predavao je srpski jezik, srpsku istoriju i geografiju u pirotskoj gimnaziji. Za taj period vezuju se počeci njegovog književnog stvaralaštva, ali i politički angažman, budući da je bio aktivan kao liberal.

Stevan Sremac sa Milovanom Glišićem, Aleksanderom Sumbatovim, Branislavom Nušićem, Jankom Veselinovićem i Dragomirom Brzakom Foto: Arhiva

- U Pirot je prispeo sa 26 godina. Ovde je Sremac napisao prvu pripovetku ("Rastko"), ovde je bio politički aktivan kao liberal, ovde je doživeo prvi ljubavni zanos. Ovo poslednje, međutim, mora da se primi sa određenom rezervom - kaže profesor književnosti i stručni saradnik Narodne biblioteke u Pirotu Momčilo Antić

Prema pojedinim istorijskim svedočenjima, upravo je ljubav prema Jeleni Pančić mogla da bude razlog zbog kog je veliki pisac ostao neženja. Sremac je, naime, u jednom tekstu objavljenom u „Srpskoj zastavi“ kritikovao rad lokalnih vlasti, a posebno se osvrnuo na uticaj koji je u Pirotu imao Jelenin otac, pop Pantelija Pančić.

- U Pirotu žare i pale tri Pante, među kojima se jedan u svemu razlikuje samo po tome što se zvanično potpisuje sa Pantelija - napisao je tada Sremac kritikujući rad mesnih vlasti.

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Ova rečenica ozbiljno je naljutila Panteliju, koji nakon toga nije želeo ni da čuje za pisca, iako je Sremac ranije često dolazio u njihovu kuću. Tako je, prema ovoj verziji događaja, sukob sa Jeleninim ocem mogao da stane na put njihovoj ljubavi. Ipak, postoje nedoumice kada je reč o ovoj romansi, budući da nema mnogo istorijskih dokumenata koji bi potvrdili prirodu Sremčevih osećanja prema Jeleni.

- Svedočanstva o piščevoj ljubavi prema Jeleni Pančić zasnovana su samo na njenim iskazima datim učitelju Ćiri Rančiću onda kada je ona imala 70 godina života - kazao je profesor književnosti Momčilo Knežević.

Stevan Sremac Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Pisac Dragoljub Vlatković je takođe navodio da je Sremac upravo u Pirotu doživeo prvi ljubavni zanos. Iako književnik nije često govorio o svom privatnom životu, ostala je priča da su se putevi njega i Jelene razišli kada je napustio Pirot i preselio se u Niš. Ona je ostala u rodnom gradu, gde se kasnije udala za Josifa Kostića, koji je radio kao ekonom bolnice i bio pristalica Naprednjačke stranke.

Prema dostupnim svedočenjima, njihov brak nije bio srećan. Kostić je s vremenom počeo da pije i rasprodao imovinu koju su posedovali, zbog čega su na kraju živeli isključivo od plate koju je Jelena zarađivala radeći kao babica. Tako je priča o navodnoj ljubavi Stevana Sremca i Piroćanke ostala jedna od zanimljivih, ali nedovoljno razjašnjenih epizoda iz piščevog života.

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