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Scenaristkinja i glumica Teodora Ristovski kaže da je film "Saligia" veoma važan jer kritikuje društvo kroz neočekivani žanrovski identitet magijskog nadrealizma. Pred premijeru filma u Beogradu ona je na konferenciji za novinare ocenila da se našoj realnosti može prići kroz snolikost, bajkovitost i "kroz jedno veliko možda" kako bi se ukazalo na to šta će nam se verovatno desiti ukoliko ne počnemo da bivamo bolji.

Teodora Ristovski Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



Govoreći o nastanku ovog ostvarenja, autorka je objasnila da je prvobitna ideja nastala u vezi sa predstavom koja je igrana 2017. godine, dok je scenario za film napisan 2019, a snimanje realizovano 2021. Iako su glumci isti i inspiracija za temu deli slično polazište, naglasila je da film i predstava nemaju mnogo dodirnih tačaka i da govore potpuno različitim jezicima.

- Predstavu i film povezuje to što kritikuje društvo kroz jedan potpuno neočekivani žanrovski identitet. Izabrala sam da to bude magijski nadrealizam i smatram da se našoj realnosti može prići upravo na taj način. To je bila moja ideja, da kroz snolikost, bajkovitost i kroz jedno veliko "možda" ukažem na ono što će nam se verovatno desiti ukoliko ne počnemo da bivamo bolji.

Radnja je smeštena nakon apokalipse, kada se sedmoro ljudi budi na nepoznatom mestu, u svetu u kojem nema vremena, sećanja ni izlaza. Jedini tragovi njihovog identiteta su rimski brojevi ispisani na zglobovima, dok fragmenti prošlosti postepeno izranjaju na površinu. Inspirisan motivom sedam smrtnih grehova, film kroz sudbine glavnih junaka istražuje ljudske slabosti, krivicu i posledice donetih odluka, a da bi vreme ponovo krenulo, junaci će morati da se suoče sa onim što su pokušavali da sakriju.

Foto: Zilion film



Za dočaravanje takvog neobičnog međuprostora presudan je bio izbor lokacije. Iako je po njenoj prvobitnoj zamisli snimanje trebalo da se održi na Feliks Romulijani, Ristovski je istakla da joj je taj prostor, uprkos svojoj velelepnosti, delovao previše zatvoreno za ideju o slobodi o kojoj je želela da govori. Ekipa je zato produžila do Caričinog grada u opštini Lebane.

- Kada smo kročili tamo, bilo nas je troje, pamtim trenutak kada smo prvi put stali na to tlo; samo smo se pogledali, kao da nas je taj prostor prizvao - rekla je ona i dodala da se taj osećaj potvrdio i tokom samog snimanja, koje su pratile "velike, dobre sile".

Pored toga što potpisuje scenario, Teodora Ristovski tumači i jednu od glavnih uloga, a priznala je da ju je glumački zadatak neretko stavljao pred velika iskušenja.

Foto: Zilion film



- Mnogo me je scena namučilo i veoma često sam se pitala: "Čemu sve ovo, Teodora, moglo je i bez ovoga" - ispričala je glumica, izdvojivši završnu scenu u kojoj se obraća svojoj zemlji kao emotivno najzahtevniju.

- Ona je na kraju filma i ima uporište u autobiografskom iskustvu... Kada sam kao dete napustila Srbiju sa svojom porodicom, moja sestra se razbolela u zemlji u koju smo otišli, pa smo se vratili ovde. Njeno zdravlje je tada bilo neizvesno, a sestra je oči otvorila tek po povratku u njihovu zemlju. Kada sam videla da je otvorila oči, pala sam, legla na zemlju i šapnula zemlji Srbiji: "Nikada te neću ostaviti, koliko god da bude loše i koliko god da bude ratova." Ta scena na kraju filma nastala je upravo iz tog događaja. Zato mi je bilo veoma teško da se pre svega emotivno vratim u taj trenutak, ali mislim da sam putem te scene na neki način i prevazišla taj događaj iz stvarnog života - objasnila je glumica.

Teodora Ristovski Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



Film "Saligia" u režiji Petra Ristovskog realizovan je u produkciji "Zilion filma", uz podršku Filmskog centra Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine i Opštine Lebane. Premijera je zakazana za 30. novembar u 20 časova u MTS dvorani, ulaznice su već u prodaji, dok će se na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije naći od 3. decembra.

Plakat filma Foto: Zillion Film

Petar Ristovski: Moj najhrabriji film dosad

Reditelja Petra Ristovskog publika je upoznala u filmovima "Kralj Petar Prvi" i "Bilo jednom u Srbiji".

Petar Ristovski Foto: F.S./ATAImages



- "Saligia" je moj najhrabriji film dosad. Bilo je potrebno mnogo promišljanja kako da se pristupi kompleksnoj temi i dubokoj ideji, koja je smeštena u nadrealni ambijent. U današnje vreme stalno smo bombardovani sa svih strana raznim senzacijama koje nas sputavaju da se okrenemo sami sebi. Shvatili smo da je za pričanje ove priče idealna okolnost upravo izolacija, jer je čoveku ona potrebna da bi pokušao da pronađe odgovore na pitanja ko je on zapravo, kao i na pitanja identiteta i egzistencijalne filozofije - otkrio je reditelj.

Bonus video: Petar Ristovski o novom filmu