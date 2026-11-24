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"Plakala sam kada mi je Mare prvi put pustio ovu pesmu. Imam utisak da je već na prvom taktu postala neodvojivi deo moje duše, da me je dotakla i muzikom i rečima istovetno snažno i baš onako kako ja to osećam", ovako Lena Kovačević objašnjava kako se osećala kada joj je kompozitor Saša Milošević Mare pustio pesmu "I pad je let".

Lena Kovačević Foto: Andreja Damnjanović

Ova numera je nova pesma sa albuma "Anima" čiju je promociju Lena započela prošle nedelje. Poseban gost na pesmi "I pad je let" je poznati iranski violinista Masoud Narouzi, čija je izvedba dopunila ovu emotivnu priču o životu, njegovim usponima i padovima, ali i o snazi da se upravo u najtežim trenucima pronađe novi početak.

"Nije svaki poraz pad, niti je svaka pobeda let. Život se zapravo dešava negde između", ističe Lena Kovačević, opisujući suštinu pesme koja kroz snažnu melodiju i emotivnu interpretaciju otvara prostor za različita životna iskustva.

Novi studijski album "ANIMA", ima 11 pesama, tj 11 različitih stanja duše. Album "ANIMA" muzički spaja savremeni pop zvuk sa prepoznatljivim istočnjačkim senzibilitetom, elegancijom i izraženim melodijskim linijama, uz autentičan pečat Lene Kovačević.

Posebnu autorsku dimenziju projektu daje činjenica da je Lena Kovačević autorka pet pesama, ali i izvršna producentkinja celokupnog albuma. Muzički producenti su Mahir Sarihodžić i Saša Milošević Mare, dok među saradnicima na albumu, pored njih, potpisuju i Haris Šećerović, Sulejman Zatrić i Violeta Mihajlovska.

Na realizaciji albuma "ANIMA" okupili su se muzičari i kreativni saradnici iz Beograda, Ljubljane i Zagreba, među kojima je i mladi producent Nemanja Mihajlović, što albumu daje dodatnu regionalnu i kreativnu širinu.

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