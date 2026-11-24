Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije sreo se danas u Moskvi sa g. Nikitom Mihalkovim, jednim od najznačajnijih savremenih sineasta. Bratski i srdačni razgovor vodio se o istorijskim i kulturnim vezama dva jednoverna naroda, srpskog i ruskog.

– Osobenost ruske kulture i umetnosti jeste da se bavi pitanjem smisla čovekovog života, a to je ključna osobina Vašeg stvaralaštva. Stoga ste kod srpske publike prepoznati kao jedan od najvećih svetskih stvaralaca na polju filmske i scenske umetnosti – istakao je srpski patrijarh.

Patrijarh Porfirije, Nikita Mihalkov Foto: Spc

Njegova Svetost je još jedanput izrazio zahvalnost velikom umetniku na sastradalnoj ljubavi prema srpskom narodu, koju je pokazao više puta, a posebno maja 1999. godine, kada je na otvaranju Filmskog festivala u Kanu pred licem celokupne svetske javnosti snažno osudio bombardovanje Srbije.

Svetejši g. Porfirije, kao ljubitelj i dobar poznavalac filmske umetnosti, saglasio se sa mišljenjem g. Mihalkova da je film sinkretička umetnost, zbir svih drugih umetnosti: književnosti, slikarstva, teatra, muzike; te da je stoga kulturni uticaj filma neuporediv.

G. Mihalkov se osvrnuo i na uticaj tehnologije, posebno veštačke inteligencije na filmsko i umetničko stvaralaštvo uopšte, izražavajući stav da tehnološki savršena slika ne može da zameni ljudsko iskustvo i osećanja.

Susretu je prisustvovao Preosvećeni Episkop remezijanski g. Stefan, starešina Podvorja Srpske Pravoslavne Crkve u Moskvi.

(Kurir.rs/Spc.rs)

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