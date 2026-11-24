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32. Festival autorskog filma otvoren je 20. novembra, a već u prvim danima beleži rekordnu posetu, sa više od 20 rasprodatih projekcija. Do zatvaranja festivala, 27. novembra, publiku očekuju nove projekcije i razgovori sa domaćim i međunarodnim filmskim autorima.

Foto: FAF foto tim

Među gostima festivala bili su Biljana Tutorov i Petar Glomazić, autori dokumentarnog filma "Planina", dobitnika nagrade za najbolji međunarodni dokumentarni film na festivalu Sandens. Govoreći o nastanku filma, istakli su značaj susreta sa Garom Jovanović, kao i povezanost sa predelom Sinjajevine i ljudima koji se bore za njegovu zaštitu. „Film smo Gari i Nadi prikazali u bioskopu pre Sandensa. Prva Garina reakcija bila je: Prosto ne mogu da verujem kako ste čitav moj život stavili u svaki pogled. I ovo nije film samo o meni, ovo je film o svim ženama, ispričala je Biljana Tutorov.

Na festivalu se predstavio se Momir Milošević, reditelj filma „Sapun”, koji kroz elemente misterije i horora istražuje otuđenost, zaboravljene prostore i nedostatak kontakta među ljudima. Govoreći o temama filma, Milošević je istakao da ga je posebno zanimalo kako se ljudi u savremenom društvu udaljavaju jedni od drugih. O filmu je govorio i glumac Aleksej Bjelogrlić, kojem je posebno zanimljiv bio lik mladog čoveka koji ostaje u sredini iz koje drugi odlaze, dok se svet oko njega postepeno raspada.

Foto: FAF foto tim

Film „Sestra, brat i šaht” predstavio je Milčo Mančevski, koji je govorio o odnosu ličnih priča i društvenog konteksta. Na pitanje o mogućnosti filma da pokrene promene, reditelj je istakao da ne veruje u propovedanje niti u poruke koje bi preko noći mogle da promene društvo. „Svojim filmovima prilazim tako što pričam o ljudima, o njihovim snovima, željama i tugama. To mi je najvažnije, a ako na kraju pored svega toga, pored te, nadam se, lepote umetnosti imamo i društvenu poruku, onda je to lepo”, rekao je Mančevski.

Razgovori sa filmskim ekipama obuhvatili su različite autorske i produkcijske pristupe – od izazova nezavisne produkcije do načina na koje filmovi obrađuju društvene teme i lična iskustva.

Na festivalu je predstavljen je film „Komšije” Dana Grabnara, a razgovor nakon projekcije dotakao se i izazova njegove realizacije. Na konferenciji za medije o filmu „Rehmat” producentkinja Némésis Srour govorila je o prijemu koji je film imao nakon svetske premijere u Lokarnu. Istakla je da je publiku posebno dotakla njegova humanost i poruka o značaju nade i saosećanja, a osvrnula se i na izazove finansiranja nekonvencionalnog, nekomercijalnog ostvarenja, realizovanog uz privatna sredstva i međunarodnu produkcijsku podršku.

Foto: FAF foto tim

O dokumentarnom filmu „Zabranjena tetka” govorila je rediteljka i protagonistkinja Bojana Novaković. Objasnila je da je film počeo kao priča o njenoj tetki, ali je tokom razgovora sa članovima porodice prerastao u dokumentarac o porodičnim tajnama i generacijskim traumama. Humor je, kako je istakla, bio važan za izbegavanje patetike i očuvanje autentičnosti priča koje su članovi porodice podelili pred kamerom.

Reditelj Nikola Sorčineli istakao je da je ideja za film „Balkanika” nastajala gotovo pet godina i da je ostvarenje zasnovano na svedočenjima ljudi koji su prošli Balkanskom rutom, kao i lekara koji su se susretali s njima. O filmu „Skriveni ljudi” govorio je reditelj Miha Hočevar, koji je objasnio kako je humor iskoristio za obradu težih tema, od ličnih trauma do međuljudskih odnosa i različitih životnih okolnosti. Kroz neobičan susret slovenačkog i islandskog junaka, film istražuje sličnosti među ljudima koje često ostaju neprimećene.

Reditelj Luka Marčetić opisao je film „Devojka noći” kao spoj različitih žanrova i specifičnog humora, u kojem je koristio i sopstvena životna iskustva. Govorio je i o zahtevnom snimanju, tokom kojeg je ekipa radila 20 uzastopnih noći u zimskim uslovima, uz precizno koreografisane pokrete glumaca.

Foto: FAF foto tim

U okviru programa 32. FAF održana je i domaća premijera filma „3 nedelje posle”, čime je nastavljen festivalski program koji, pored projekcija, publici pruža priliku da se neposredno upozna sa autorima i okolnostima u kojima njihovi filmovi nastaju.

Među filmskim ekipama koje su se predstavile na 32. FAF-u bili su i autori filmova „Revolucija za početnike”, „Hotel Alcohol”, „U vrtu moja ruka pušta koren” i „Skejtbording nije za devojčice”. Njihova gostovanja dodatno su obogatila festivalski program i pružila publici priliku da iz prve ruke čuje više o nastanku filmova i autorskim pristupima.

Do završetka 32. Festivala autorskog filma, 27. novembra, publiku očekuje program od 80 filmova raspoređenih u osam selekcija, koji donosi pregled savremene svetske i domaće kinematografije. Festival će biti zatvoren projekcijom filma “Oče naš” Gorana Stankovića.

Kompletan program i informacije o ulaznicama dostupni su na zvaničnom sajtu festivala: faf.rs.

Pogledajte video: Međunarodni filmski festival u Nišu