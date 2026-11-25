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Na 32. Festivalu autorskog filma dodeljena je nagrada Fondacije „Marko Glušac”, koja se dodeljuje mladim filmskim montažerima i montažerkama. Ovogodišnji dobitnici su Studenti montaže Fakulteta dramskih umetnosti - "Studenti u blokadi".

Nagradu "Marko Glušac" uručio je Radivoje Andrić, reditelj i predsednik Fondacije, dok je o njenom značaju govorio Srdan Golubović, predsednik Saveta Festivala autorskog filma i selektor.

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1/8 Vidi galeriju Studenti montaže FDU "Studenti u blokadi" dobitnici nagrade "Marko Glušac" za montažu Foto: FAF foto tim

"Fondaciju Marko Glušac osnovali su Markovi prijatelji sa željom da sačuvaju sećanje na delo jednog od najvećih filmskih montažera sa ovih prostora. Marko je, nažalost, preminuo veoma mlad, u 43. godini, a za života je montirao više filmova nego što je imao godina. Ova nagrada dodeljuje se ne samo u znak sećanja na njega već i sa željom da ohrabri mlade montažere i montažerke i skrene pažnju na profesiju koja često ostaje u senci reditelja, glumaca i producenata”, istakao je Srdan Golubović.

U ime Fondacije, nagradu je uručio Radivoje Andrić, koji je tom prilikom izrazio čast i zadovoljstvo što može da uruči ovo priznanje.

Studenti montaže FDU "Studenti u blokadi" dobitnici nagrade "Marko Glušac" za montažu Foto: FAF foto tim

U ime dobitnika, studenti montaže FDU - "Studenti u blokadi" zahvalili su na nagradi i istakli da je njihova priča počela deljenjem pištaljki i postavljanjem zelenih pištaljki na kraju svakog videa.

"Velika nam je čast što smo dobitnici priznanja koje nosi ime Marka Glušca i koje podstiče mlade montažere da pričaju priče. Naša priča počela je deljenjem pištaljki i postavljanjem zelenih pištaljki na kraju svakog videa, kao simbolom toga da nismo imali ništa drugo da ponudimo osim sebe i jedni drugih. Bili smo svesni velike nepravde i odlučili smo da se nekako izrazimo. Kao i u svakoj montaži, povela nas je emocija. Kroz materijal koji je bio težak i nepredvidiv vodili su nas tuga, bes i nada. Shvatili smo da, kada reči zakažu, ostaje ritam, da svaki novi rez može da govori glasnije od bilo kog saopštenja i da je ponekad dovoljan jedan laptop i malo humora da se saborci ohrabre," poručili su studenti montaže.

"Posle mnogo neprospavanih noći, znoja, suza i krvi, od pištaljke smo stigli do pobede. Ne bi bilo ni pobede ni naših videa da nije bilo kolega i sugrađana koji su se borili na fakultetima, svojim radnim mestima i ulicama. Zato je ova nagrada pripada svima nama. Hvala profesorima montaže na svemu što su nas naučili, svakoj baki koja nam je donosila palačinke, svakoj mami koja nam je pripremala tople obroke i svakom tati koji nas je vozio. Hvala bajkerima, svakom snimatelju i svima koji su nam pomagali, kao i našoj Olgi," naglasili su dobitnici.

Studenti montaže FDU "Studenti u blokadi" dobitnici nagrade "Marko Glušac" za montažu Foto: FAF foto tim

Nagrada Marko Glušac je podstrek i podrška jednoj od najvažnijih filmskih profesija, ljudima čiji doprinos je za široku publiku često nevidljiv, a za, poetiku, emociju, uverljivost i snagu filma doprinos filmskih montažera je najčešće presudan. Dobitnici nagrade u prethodnih jedanaest godina bili su montažeri Lazar Predojev, Đorđe Marković, Jelena Maksimović, Davor Bosankić, Marija Šarac, Mina Petrović, Vanja Kovačević, Olga Košarić, Milena Predić, Vladimir Radovanović, Jovana Filipović.

Marko Glušac (1969 - 2012) je u kratkoj, ali vrlo plodnoj karijeri montirao više od 40 igranih filmova i televizijskih projekata, počev od „Kaži zašto me ostavi“ (1993) Olega Novkovića do „Krugova“ Srdana Golubovića, čiju premijeru 2013. godine nije dočekao. U njegovom raznovrsnom opusu su svojevremeni generacijski hitovi "Munje" i "Kad porastem biću Kengur" Radivoja Andrića, dugometražni animirani "Tehnotajz: Edit i ja" Alekse Gajića, niskobudžetni "Život i smrt porno bande" Mladena Đorđevića, blokbaster "Montevideo, Bog te video!" Dragana Bjelogrlića, nagrađivane drame "Klopka" Srdana Golubovića i "Hadersfild" Ivana Živkovića, dugometražni dokumentarac "Zabranjeni bez zabrane" Milana Nikodijevića i Dinka Tucakovića. Glušac je montirao i popularne TV serije "Vratiće se rode", "Vojna akademija" i druge.

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