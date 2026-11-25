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Dok se serije i filmovi u kojima je igrala i danas repriziraju, glumica Vesna Malohodžić poslednje decenije života provela je daleko od televizijskih kamera. Žena kojoj je svojevremeno aplaudirala prepuna Pulska arena, koja je zbog ljubavi prema umetnosti odustala od medicine i postala jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenske kinematografije, godinama je čekala poziv za novu ulogu.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Vesna Malohodžić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Rođena je na današnji dan, 25. novembra 1948. godine u Sarajevu, a publika je pamti po ostvarenjima "Bolji život", "Tesna koža", "Kuda idu divlje svinje" i "Vruć vetar", u kojem je tumačila lik Bobove supruge.

Poslednji put pred kamerama našla se 1994. godine, kada je snimila televizijsku dramu "Seoba Srba". Nije to bila godina u kojoj je odlučila da se povuče iz glumačkog sveta, već trenutak nakon kojeg su ponude za nove angažmane prestale da stižu.

O tome je sa velikom gorčinom govorila u intervjuu za "Politiku".

- Zaboravljena sam. Karijeru sam počela sa zabavnom emisijom "Koncert za mladi ludi svet" 1968, a poslednje što sam radila je TV drama "Seoba Srba" 1994. Niko me već 22 godine nije pozvao, a utkala sam 26 godina svog velikog rada u televiziju. Moje ime se vezuje za „zlatno doba” televizije, kada su u usponu bili serijski i filmski program. Ali... - izjavila je Vesna.

Zbog glume odustala od medicine

Vesna Malohodžić Foto: Printscreen/Youtube

Još kao gimnazijalka dobila je priliku da zaigra u jednom od najambicioznijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije, filmu "Bitka na Neretvi" Veljka Bulajića. Međutim, njen put do glumačke profesije nije bio jednostavan.

Vesnin otac, po zanimanju vazduhoplovac, protivio se ideji da mu ćerka život posveti umetnosti. Želeo je da se opredeli za sigurniju profesiju, zbog čega je polagala prijemni ispit na Medicinskom fakultetu.

Iako je uspešno položila prijemni, Vesna nije odustajala od svojih snova. Oprobala se i na Akademiji dramskih umetnosti, gde je takođe primljena, a kada je trebalo da donese konačnu odluku, izabrala je glumu.

Otac se sa njenim izborom pomirio tek kada je svojim očima video kakav uspeh postiže pred publikom. Ipak, nikada nije zaboravila upozorenje koje joj je uputio.

- Moj otac vazduhoplovac završio je Kraljevsku vojnu akademiju u Londonu i bio protiv toga da studiram glumu. Ali kada je video da je cela arena na nogama u Puli i da se deset minuta klanjaju Gidri Bojaniću i meni, prestao je da se opire... Još se sećam njegovih reči: „U ovom poslu je sve neizvesno. Ti ćeš stalno morati da čekaš, a znam kakva si. Ubiće te to čekanje." To se na kraju i desilo - opisala je jednom prilikom Vesna.

Deceniju se borila sa teškom bolešću

Vesna Malohodžić Foto: Printscreen/Youtube

Godina u kojoj je odigrala poslednju ulogu označila je početak jednog od najtežih perioda njenog života. Vesna je 1994. godine saznala da boluje od karcinoma, a borba za zdravlje trajala je punih deset godina.

Uspela je da pobedi bolest, ali joj život nije bio pošteđen novih udaraca. Posebno bolan gubitak doživela je kada joj je rođeni mlađi brat poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Dok se suočavala sa zdravstvenim problemima i porodičnom tragedijom, sve je više bivala udaljena od profesije kojoj je posvetila mladost i zbog koje je svojevremeno bila spremna da se suprotstavi ocu.

Ostvarila brojne uloge, a poslednje godine provela daleko od javnosti

Tokom karijere Vesna Malohodžić sarađivala je sa nekim od najvećih imena jugoslovenskog glumišta. Njena bogata filmografija obuhvata ostvarenja "Prva ljubav", "Sutjeska", "Noć punog meseca", "Slom", "Jugovići", "Vuk Karadžić" i "Sedam sekretara SKOJ-a".

Vesna Malohodžić Foto: Printscreen/Youtube

Za glavnu žensku ulogu u ostvarenju "Roman o kontrabasu" nagrađena je 1988. godine.

Uprkos brojnim zapaženim ulogama i priznanjima, poslednje godine života provela je povučeno, bez novih glumačkih angažmana i gotovo bez pojavljivanja u javnosti.

Vesna Malohodžić preminula je 4. februara 2022. godine. Od njene poslednje uloge do smrti prošlo je gotovo 28 godina, a generacije gledalaca i danas je pamte zahvaljujući ostvarenjima koja su postala klasici domaće televizije.

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