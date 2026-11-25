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Slobodan Boda Ninković jedan je od najprepoznatljivijih i najvoljenijih srpskih pozorišnih, filmskih, televizijskih i glasovnih glumaca. Završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a karijeru je gradio od dečjeg pozorišta "Boško Buha" do dugogodišnjeg statusa stalnog člana Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Širu popularnost stekao je ulogama u kultnim domaćim serijama i filmovima tokom devedesetih i dvehiljaditih, kao što su "Otvorena vrata", "Policajac sa Petlovog brda", "Naša mala klinika", "Srećni ljudi" i "Mi nismo anđeli", dok su ga mlađe generacije zavolele i kao prepoznatljivi glas Šilje, Velikog Štrumpfa i Obeliksa u brojnim sinhronizacijama.

No, iako je decenijama prisutan pred kamerama i na sceni, Ninković važi za jednog od retkih glumaca sa naše javne scene koji svoj privatni život dosledno čuva daleko od očiju javnosti i medija, smatrajući porodicu svojom mirnom lukom.

1/7 Vidi galeriju Slobodan Boda Ninković Foto: Starsport©, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Dragana Udovičić

"Porodicu smatram najbitnijim protivtegom za sve ono ružno što može da nam se u životu dogodi. Kada ste mlađi odlazak u kafanu posle predstave, druženje sa kolegama, piće sve to može da vas ponese. Mene na svu sreću nije nikada, jer sam u supruzi i ćerkama imao sigurnu luku i nešto što me je držalo na zemlji. Istina je da ni ja ne žurim odmah kući posle predstave, adrenalin mora da se spusti, ali to su piće, dva, nekad i malo duže. Mera, međutim, mora da postoji i ja umem da je prepoznam. Mislim da je to jedan od razloga zašto me supruga nikada nije pitala: 'Pa dobro Bodo, gde si do sada'", objasnio je Ninković svojevremeno za Story.

Inače, Boda je u srećnom braku sa Slavicom, pravnicom po struci, a njihova ljubav krunisana je rođenjem dve ćerke koje su, baš kao i roditelji, više nego uspešne u svojim poslovima.

Ćerke Nađa i Anja Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Nađa Ninković je poznata odbojkašica, dok se Anja bavi produkcijom. Boda se često šali da mu je upravo Anja svojim odabirom struke postala šef i da mora da je sluša jer je "veoma stroga".

Naša uspešna sportistkinja

Za razliku od nje, mlađa ćerka, Nađa oduvek veliku pasiju gaji prema sportu. Ona je svoju karijeru izgradila u odbojci. Prve velike korake napravila je u Crvenoj zvezdi da bi kasnije prešla i smenjivala se u klubovima iz raznih država poput Italije, Rumunije, Brazila i Švajcarske, Poljske...

Osim toga, Nađa Ninković je sa reprezentacijom Srbije stigla do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, iako je te 2011. imala samo dvadeset godina.

Nađa Ninković Foto: OSSRB

U državnom dresu osvojila je niz sjajnih odličja, na koje su njeni roditelji Boda i Slavica beskrajno ponosni.

"Nađa je 85 odsto vremena odsutna od kuće. Moram priznati da je vrlo mlada otišla, sa nepunih dvadeset godina. Smatram da je zdravije da se čovek što pre osamostali, koliko god da je to teže – brže sazri i spreman je za izazove koje život nosi. Iako sve to lepo izgleda, profesionalni sport je naporan i privatni život sveden je na sekvence. To je jedino što joj nedostaje, a mi smo već navikli da je nema. Čujemo se i vidimo preko savremenih sredstava komunikacije, ali i odemo kod nje", rekao je u jednom intervjuu glumac.

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