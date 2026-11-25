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Šćepan Šćekić, Čerčil i brojni drugi televizijski junaci koje je oživeo Danilo Lazović bili su toliko uverljivi da je publika godinama poistovećivala glumca sa njegovim likovima. Mnogi su verovali da je bio veliki boem, redovan gost beogradskih kafana i ljubitelj dobre kapljice, međutim, njegovi prijatelji i saradnici poznavali su jednog sasvim drugačijeg Danila.

Danilo Lazović u mladosti Foto: Printscreen/RTS

Legendarni glumac rođen je na današnji dan, 25. novembra 1951. godine u Brodarevu. Da ga smrt nije prerano otrgla od porodice, kolega i publike, danas bi proslavio 75. rođendan.

Porodica Lazović preselila se 1958. godine u Priboj na Limu, gde je Danilo završio gimnaziju. Glumu je diplomirao 1974. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a iste godine dobio je prvu značajniju televizijsku ulogu u kultnim "Otpisanima".

Pogledajte u galeriji još fotografija iz mladosti glumca:

1/6 Vidi galeriju Danilo Lazović u mladosti Foto: Printscreen/RTS

Kao dugogodišnji član Narodnog pozorišta ostvario je brojne zapažene pozorišne uloge, dok su ga filmovi "Laf u srcu", "Boj na Kosovu" i "Nož", kao i serije "Bolji život", "Srećni ljudi" i "Porodično blago", učinili jednim od omiljenih glumaca domaće publike.

Zašto Danila Lazovića nema u "Kafani kod besmrtnih"?

Godinama društvenim mrežama kruži fotomontaža pod nazivom "Kafana kod besmrtnih", na kojoj su za istim stolom okupljeni velikani jugoslovenske umetnosti koji više nisu među živima.

Zoran Radmilović, Pavle Vuisić, Danilo Bata Stojković, Toma Zdravković, Momo Kapor, Josif Tatić, Petar Kralj, Bora Todorović, Dušan Prelević Prele i Dragomir Bojanić Gidra samo su neka od imena koja su se našla na različitim verzijama ove fotografije.

Kako su odlazili velikani domaće umetnosti, nastajale su nove verzije fotomontaže, pa su im se pridružili Dragan Nikolić, Velimir Bata Živojinović, Milorad Mandić Manda, Ljubiša Samardžić i Nebojša Glogovac.

Međutim, mnogi ljubitelji domaćeg filma i televizije zapitali su se zbog čega među tim imenima nema Danila Lazovića, glumca kojeg je narod doživljavao kao velikog boema.

Takva predstava o njemu u velikoj meri nastala je zahvaljujući njegovim televizijskim ulogama. Privatno, Lazović nije bio naročiti ljubitelj alkohola, retko je provodio vreme u pozorišnim bifeima, a beogradski noćni život nije ga preterano interesovao.

O njegovom karakteru svojevremeno je govorio i čuveni scenarista Siniša Pavić.

- On nije voleo kafane, a obožavao je da se šali. Imao je vrlo specifičan smisao za humor i dobru dušu - rekao je Pavić.

Suprugu upoznao na Zlataru, zbog dece napustio centar Beograda

Danilo Lazović u seriji Porodično blago Foto: Printscreen YouTube

Jedan od najvažnijih susreta u životu Danila Lazovića dogodio se 1976. godine na Zlataru.Tamo je upoznao buduću suprugu Branku, koja je došla sa Cetinja i nastupala u folklornom programu, dok je on sa kolegama govorio stihove.

Njihova ljubavna priča prerasla je u brak u kojem su dobili četvoro dece.

U vreme kada je njegova popularnost bila na vrhuncu, Lazović je doneo odluku da se sa porodicom preseli iz centra Beograda u podnožje Avale. Želeo je da njegova deca odrastaju u prirodi, daleko od gradske gužve, betona i života u višespratnicama.

O svom odnosu prema životu u gradu govorio je na sebi svojstven način, ističući da se istinsko gospodstvo ne ogleda u adresi stanovanja, već u slobodi koju čoveku pruža život na sopstvenom imanju.

Danilo Lazović u seriji Stižu dolari Foto: Printscreen/Youtube

- U selu je imanje, u gradu je nemanje - govorio je glumac, šaljivo opisujući stanovnike gradskih višespratnica kao ljude osuđene na čekanje liftova.

Da je odluka o preseljenju bila ispravna, godinama kasnije potvrdila je i njegova najstarija ćerka Jelena. Govorila je da je otac želeo da ih skloni sa asfalta i obezbedi im zdravo detinjstvo, ali i da je mnogo pažnje posvećivao njihovom vaspitanju.

- Moj otac je bio patrijarhalan i konzervativan, želeo je da od nas napravi dobre ljude - ispričala je Jelena.

Na njegovoj sahrani čuo se glas pokojnog glumca

Danilo Lazović u seriji Stižu dolari Foto: Printscreen/Youtube

Danilo Lazović preminuo je 25. marta 2006. godine od posledica srčanog udara, u 54. godini života. U tom periodu bio je angažovan na snimanju serije "Stižu dolari", koja je ostala njegov poslednji televizijski projekat.

Njegova iznenadna smrt potresla je domaću umetničku scenu, a porodica je imala posebnu želju kada je reč o poslednjem ispraćaju.

Na sahrani nije bilo oproštajnih govora kolega, prijatelja niti članova porodice. Umesto toga, okupljeni su još jednom imali priliku da čuju glas pokojnog glumca.

Danilo Lazović u seriji Stižu dolari Foto: Printscreen/Youtube

Preko razglasa emitovan je Lazovićev monolog iz poeme svetog vladike Nikolaja Velimirovića "Kosovski zavet cara Lazara", što je njegovom poslednjem ispraćaju dalo posebno značenje, imajući u vidu privrženost koju je tokom života pokazivao prema veri i tradiciji.

Sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu.

U njegovu čast u Priboju se održava kulturna manifestacija "Dani Danila Lazovića", u okviru koje posebno mesto zauzima takmičenje u govorenju poezije, a najboljem učesniku dodeljuje se povelja koja nosi ime proslavljenog glumca.

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