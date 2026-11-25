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Umetnost, kreativnost i ljubav prema kafi spojile su se na predstavljanju nove Barcaffè Artist Edition kolekcije, održanom u Palati nauke u Beogradu. Događaj je okupio brojne predstavnike medija, influensere, partnere i prijatelje brenda, među kojima su bili Iva Chu, Teodora Terzić, Tara Ristić i mnogi drugi. Oni su imali priliku da među prvima otkriju šest jedinstvenih šoljica nastalih u saradnji sa slovenačkom ilustratorkom Metom Wraber i Dizgramom, autorom inspirativnih poruka o životu i ljubavi.

Foto: Marija Blagojević

U atmosferi posvećenoj umetnosti, kreativnosti i uživanju u omiljenoj kafi, gosti su se upoznali sa pričom koja stoji iza nove kolekcije. Kroz spoj ilustracija i inspirativnih poruka, svaka od šest šoljica otkriva jednu etapu putovanja kafe, ali i podseća na male, dragocene trenutke koji našu svakodnevicu čine lepšom. Veče je nastavljeno uz muziku, druženje i razgovore u prijatnoj atmosferi. Šest šoljica, šest priča o životu Inspirisana putovanjem kafe od zrna do šoljice, nova Barcaffè Artist Edition kolekcija donosi šest jedinstvenih motiva koji kroz boje, ilustracije i reči govore o novim počecima, ljubavi, promenama i bliskosti.

Foto: Marija Blagojević

Baš kao što kafa prolazi kroz različite faze pre nego što stigne do naše omiljene šoljice, tako i život čine trenuci rasta, promene i povezivanja sa drugima. Svaka etapa tog putovanja poslužila je kao inspiracija za jednu životnu poruku koju je osmislio Dizgram, dok joj je Meta Wraber dala poseban vizuelni izraz kroz ilustracije inspirisane prirodom. Cveće, ptice, leptiri i drugi maštoviti detalji tako postaju deo priče koja nas podseća da se lepota često krije upravo u jednostavnim stvarima.

Foto: Marija Blagojević

Iza ove kreativne saradnje stoje dva autora sa prepoznatljivim umetničkim izrazom. Dizgram je poznat po kratkim, upečatljivim porukama o ljubavi, međuljudskim odnosima i svakodnevnim životnim situacijama, kojima je osvojio publiku na društvenim mrežama. Njegove misli pronašle su put i do čitalaca kroz knjige Sebi duguješ sve i Smij se u inat svemu.

Foto: Marija Blagojević

Meta Wraber je slovenačka ilustratorka čiji rad karakterišu elegancija, bogatstvo boja i motivi inspirisani prirodom. Tokom karijere sarađivala je sa poznatim međunarodnim imenima, među kojima su modna kuća Chloé, brend Anthropologie i Google Arts & Culture.

Umetnička priča koja se nastavlja Nova Artist Edition kolekcija predstavlja treće izdanje projekta kojim Barcaffè nastavlja da povezuje svet kafe sa umetnošću i dizajnom kroz saradnje sa istaknutim regionalnim kreativcima. Prva kolekcija predstavljena je 2022. godine, u saradnji sa Lunarom i Sandrom Slavnićem, a pažnju je privukla razigranim ilustracijama mačaka i duhovitim porukama. Dve godine kasnije usledila je saradnja sa umetnicom OKO i pesnikom Đurom Keljom, koja je spojila bajkovite motive i poeziju.

Foto: Marija Blagojević

„Artist Edition je projekat kroz koji želimo da povežemo svakodnevne trenutke uživanja u kafi sa umetnošću i kreativnošću. Ovogodišnja kolekcija inspirisana je putovanjem kafe od zrna do šoljice, koje smo kroz saradnju sa Metom Wraber i Dizgramom pretočili u šest jedinstvenih ilustracija i poruka o životu, ljubavi i bliskosti. Verujemo da upravo mali rituali, poput zajedničkog uživanja u kafi, imaju posebnu vrednost jer nas povezuju sa ljudima koji nam znače. Drago nam je što smo novu kolekciju predstavili i publici u Beogradu i što smo imali priliku da ovu kreativnu priču podelimo sa našim gostima“, izjavio je Marko Vukčević, direktor prodaje Barcaffè espreso kafe u Atlantic Grupi.

Foto: Marija Blagojević