Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja publike za tematski program "Međa", Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo",održaće dva koncerta u decembru u Sava centru i to 22. i 27. decembra. Prvi koncert, zakazan za 22. decembar, rasprodat je čak mesec dana unapred.

Tradicija

Zbog velikog interesovanja publike za koncert nacionalnog folklornog ansambla, u dogovoru sa Sava centrom doneta je odluka da se organizuje još jedan koncert 27. Decembra, sa početkom u 20 časova. U okviru tematskog programa "Međa" publika će 22. i 27. decembra imati priliku da vidi koreografije srpskih narodnih igara iz čak dvanaest krajeva Srbije i regiona.

1/6 Vidi galeriju Sprema se neviđeni spektakl Foto: DH

Na programu su igre i pesme iz Pomorišja (između Arada i Segedina), Zapadne Slavonije, Kninske i Bele Krajine, Prizrena, Kumanovske oblasti, Lovćena, Knjaževca, Visoka na Staroj planini, Bosilegradskog krajišta i beogradskog Kumodraža. Publici će biti predstavljene nove koreografske postavke, ali i prepoznatljiva ostvarenja sa repertoara nacionalnog ansambla, u scenskom spektaklu koji spaja tradicionalnu igru i pesmu sa savremenom produkcijom.

Lepo veče

„Međa” je zamišljena kao umetničko putovanje kroz oblasti u kojima su se vekovima dodirivali različiti narodi, države, jezici, vere i običaji. Međa je prostor koji treba razumeti, čuvati i poštovati. Na međi se potvrđuje sopstveni identitet, uz uvažavanje drugih identiteta. Uz nove koreografske postavke, odabrana ostvarenja sa repertoara i raskošnu savremenu scensku produkciju, umetnici Ansambla „Kolo” nasleđe iz više krajeva objedinjuju u jedinstvenu umetničku celinu.