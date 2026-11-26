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Tradicionalno jedan od najpopularnijih događaja na kraju godine, Novogodišnji koncert Beogradske filharmonije zakazan je u dva termina, 24. i 25. decembra (Kolarac, 20 časova), a ulaznice su u prodaji. Pod palicom dirigentkinje Šijon Song zajedno sa saksofonistkinjom Asjom Fatejevnom, orkestar izvodi raznovrstan repertoar od klasičnih numera preko džeza do latino ritmova.

Za kraj kalendarske godine, Beogradska filharmonija publici donosi melodije i ritmove koji se smenjuju, muziku plesnog karaktera, ali i praznične melodije na saksofonu. Za dirigentskim pultom biće Šijon Song, prva Južnokorejanka koja je stala za dirigentski pult vodećih svetskih orkestara, a posebnu zanimljivost donosi nastupa Asje Fatejeve na saksofonu, koji se retko čuje u ulozi solističkog instrumenta uz simfonijski orkestar.

Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Jedna od najistaknutijih saksofonistkinja današnjice, poznata je po istraživanju različitih muzičkih stilova i repertoara, od baroka do džeza. Beogradsku publiku će uvesti u pravu novogodišnju atmosferu ali na filharmonijski način. Asja će izvesti aranžman „Krcka Oraščića“ Petra Iljiča Čajkovskog, u kojem se poznata muzika baleta otkriva kroz topli zvuk saksofona.

Dirigentkinja Šijon Song ostvarila je međunarodnu karijeru nastupajući sa vodećim orkestrima, među kojima su Bostonski simfonijski orkestar, Los Anđeleska filharmonija i Simfonijski orkestar Bavarskog radija. Njena saradnja sa Beogradskom filharmonijom donosi susret sa umetnicom koja pripada novoj generaciji međunarodno prepoznatih dirigentkinja. Zajedno sa orkestrom razigraće publiku uz raznolik i raskošan program od kompozicija Dvoržaka, preko Geršvina do Markesa i Džona Vilijamsa.