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Ko je čitao "Polje meduza", dobro pamti rupu u priči koja izluđuje - gde je istražitelj Skeptik nestao na 72 sata i zašto mu je zbog ta tri dana pukao brak s Lanom. Odgovor je u novom romanu Ota Oltvanjija "Skriveni sever", koji je objavila "Laguna" i koji je upravo predstavljen publici u Beogradu. Radnja nas vraća u 2018. godinu i piščevu rodnu Suboticu. Skeptik tamo dolazi posle deset godina odsustva, još uvek kao novinar, da bi otkrio ko teroriše mirno mesto na severu zemlje.

Oto Oltvanji Foto: Laguna



Oltvanji je na promociji prvi put javno ispričao kako je knjiga nastala. Dok je privodio kraju "Polje meduza", shvatio je da bi bilo previše uredno da reši baš svih deset misterija. Devet je dobilo mašnicu, a desetu je namerno ostavio otvorenu, ne sluteći da će iz nje izrasti ceo roman. Pred kraj pisanja ga je algoritam na Instagramu suočio sa savetom jednog scenariste da publika laže kada traži objašnjenja o tajanstvenim junacima, jer se na kraju razočara. Pisac ga ipak nije poslušao.

- Jedino dostojno objašnjenje za njegov kiks jeste da se našao u stvarno velikom problemu. A stvarno velike probleme pravi porodica i stvarno velike probleme pravi mesto odakle ste potekli. Šta god da uradite, nekako toga ne možete da se oslobodite - rekao je Oltvanji.

Priznao je i da mu je dosta toga što se kod nas neproporcionalno mitologizuje jug, pa je rešio da je red na sever. Na promociji se prisetio i kako je uopšte prešao iz fantastike u realizam. Na jednom rođendanu je ispričao anegdotu iz 1991. godine, kad je kao regrut gledao oficira kako sedi za katedrom sa izvučenim pištoljem i plače zbog raspada Jugoslavije. Ivan Lončarević mu je tada rekao da treba da piše o takvim stvarima, i iz te scene je niklo "Polje meduza".

Skriveni-sever Foto: Laguna

Urednica Dubravka Dragović Šehović istakla je da "Skriveni sever" može da se čita potpuno samostalno, mada je sigurna da će svi posle njega posegnuti za prethodnim delom. Ocenila je da je Oto ušao u pravu trilersku brzinu, a da Skeptik tokom sva tri dana haosa zapravo ne prestaje da misli na Lanu.

Kritičarka Vladislava Gordić Petković nazvala je knjigu noar razglednicom Subotice koja spaja dve velike međe: prvomajsku kišu posle Černobilja 1986. godine i nagoveštaj korone. Za novinara Ivana Lončarevića, koji je bio i beta čitalac rukopisa, ovo je čist vestern. Skeptik je za njega Džon Vejn u gradu gde je pojačalo stalno odvrnuto na 50.

Oto Oltvanji Foto: Laguna

Narandžaste korice kriju simboliku vatre bitne za radnju, a Oltvanji već zna i boju trećeg dela. Priznao je da je dosad pomalo kukavički bežao od pandemije smeštajući priče u 2018. i 2019. godinu, ali da sada više nema izgovor. U sledećem romanu Skeptik skače pravo u sadašnji trenutak.

Oto Oltvanji Foto: Laguna

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