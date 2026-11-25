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Glavna reč iza kratkog igranog filma "Borovnice" je granica. Film rediteljke i scenaristkinje Isidore Veselinović prikazan je u ponedeljak u okviru programa "Jugosfera" na Festivalu autorskog filma, a autorska ekipa je tek sutradan pred novinarima otvoreno govorila o tankoj liniji koja običnog čoveka deli od agresora. Glavni glumac Dragan Mićanović, koga trenutno gledamo u seriji "Pupin" na RTS, na početku razgovora je objasnio šta za njega predstavlja suštinu ove 16-minutne priče.

Foto: RTS



- Mislim da je glavna reč za ceo film i temu filma granica. Dokle ide ta granica kada preuzimate inicijativu, kada niste samo nemi posmatrač događaja, nego kada svesno odlučite da budete njegov aktivni učesnik - rekao je Mićanović.



On je dodao da takav korak uvek nosi posledice, črga čovek mora da bude svestan pre nego što se umeša.

- Ako ste svedok nekog nemilog događaja i osetite potrebu da u njemu aktivno učestvujete, neki filozofi kažu da morate biti svesni da će u tom trenutku deo agresije koja je upućena nekom drugom preći na vas. Za to morate preuzeti odgovornost. Često i u društvu postavljamo pitanje dokle čovek može da ide a da ne postane osvetnik. Samo društvo uvek mora da podseća da ne možemo tek tako i olako uzimati stvar u svoje ruke - istakao je glumac.

Pogledajte fotografije Dragana Mićanovića iz Sarajeva

1/9 Vidi galeriju Dragan Mićanović osvojio je srca publike u seriji "Sablja" Foto: Nemanja Nikolić, Marko Jocić



Pored Mićanovića, u filmu igra i Milan Čučilović, a sama priča je iz stvarnog života. Rediteljka Isidora Veselinović je otkrila da ju je inspirisao događaj iz gradskog prevoza kojem je prisustvovao njen otac dok se vraćao iz nabavke. On je tada gledao kako se pijani čovek verbalno iživljava nad zaljubljenim klincima koji su samo gledali svoja posla i upućuje vulgarne komentare mladoj devojci. Njenog oca je ta scena toliko razbesnela da je po izlasku iz autobusa krenuo da prati tog čoveka, da bi se na kraju ipak samo vratio kući.

- Nije uradio ništa, ali moja razmišljanja su bila šta bi se desilo da je ostvario svoje mračne fantazije. Dokle bi išao on, ja ili bilo ko drugi - rekla je Veselinovićeva.

Ona dodaje da su glavnog junaka Branka gradili kao profesora i nežnog oca koji uvek bira svetlu stranu ulice. Ljudi koji ulažu toliku energiju da ulepšaju život sebi i svojoj okolini često duboko potiskuju sopstvenu mračnu stranu, iako ona postoji u svakome od nas.



Na pitanje novinara gde čovek povlači crtu u takvim situacijama, Mićanović je bio direktan.

- Lako možemo da filozofiramo sada u jednoj mirnoj sobi gde nam je fino i toplo, ali ako ovde upadne neki idiot i krene nekoga da maltretira bez ikakvog razloga, naše emocije postaju potpuno drugačije. Svi mi za sebe možemo da tvrdimo u ovim mirnim, lepim okolnostima da smo nenasilnici, ali ko zna kako bismo reagovali ako bi neko dirnuo u nama najbliže. Prvi ja na to nemam odgovor i molim boga da nikad ne dođe do toga da moje biće mora da uzvrati na nasilje - rekao je Mićanović.

Dragan Mićanović Foto: Katarina Drajic/ATAImages