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Električni orgazam, jedan od najznačajnijih bendova domaće rok scene, nastupiće u petak, 11. decembra, u MTS dvorani. Publika će čuti pesme sa novog albuma "U magli sjaj", najveće hitove iz njihove karijere, a bend će te večeri obeležiti i 40 godina kultne „Distorzije“. Frontmen Srđan Gojković Gile najavio je koncert na konferenciji u klubu Lisabon u MTS dvorani, gde su bili i ostali članovi benda.

Srđan Gojković Gile Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Od poslednjeg nastupa Električnog orgazma u ovoj dvorani prošle su tri godine. U međuvremenu se u bendu desilo dosta toga. Ove godine izašao je album „U magli sjaj“, a diskografska kuća Croatia Records objavila je jubilarno reizdanje „Distorzije“ na vinilu i CD-u. Uz to, navršilo se i 45 godina od izlaska „Paket aranžmana“.

Frontmen Srđan Gojković Gile naglasio je tim povodom:

„Tako je. Ove godine je i 45 godina 'Paket aranžmana'. On nije reizdat sada, već pre pet godina, ali ćemo na koncertu obeležiti i taj jubilej i odsvirati sve tri pesme koje smo imali na tom izdanju. Odsviraćemo skoro celu 'Distorziju', mislim sve osim 'Horor bugija' i 'Vidim svoj lik'. Sa novog albuma smo do sada izbacili četiri singla, odnosno spota, pa ćemo svirati i te četiri pesme. Naravno, tu su i najbitnije stvari iz cele karijere koje ljudi vole i očekuju da čuju. Neće baš svaki album biti zastupljen, 46 godina je dug period, ali najveće hitove i omiljene pesme publike sigurno sviramo.“

Srđan Gojković Gile Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Stručna javnost ocenila je „U magli sjaj“ kao povratak zvuku „Distorzije“, sa pamtljivim refrenima i produkcijom u stilu šezdesetih. Na pitanje šta spaja album iz 1986. godine i novo izdanje predstavljeno u maju, Gile kaže:

„Meni je on miks dva naša albuma, 'A um bum' iz 1999. i 'Distorzije', pre svega zbog povratka na kraću, jednostavnu i melodičnu rokenrol formu. Prethodna dva albuma, 'To što vidiš to i jeste' i 'Gde smo sad?', više su nastajala iz džem sešna. Tada sam želeo da promenimo način rada, da niko ne donosi gotove pesme, nego da ih Ljuba, Bane i ja polako pravimo zajedno u Bananinom studiju. Paralelno sa tim, od 19. godine stalno pišem pesme, pa se za skoro 20 godina nakupila gomila materijala. Razmišljao sam o solo albumu ili saradnji sa grupom Magic Bush, ali od toga nije bilo ništa. Onda mi se upalila lampica da su te pesme dovoljno dobre i da treba da budu objavljene, pa smo ih snimili kao Električni orgazam. I Bane je imao ideju za solo album i počeo nešto da snima, pa je sa tog nedovršenog projekta doneo dve pesme u kojima je glavni vokal. To je priča iza albuma 'U magli sjaj'.“

Anica Dobra Foto: Igor Cecelja

Bendu će se na bini pridružiti i specijalni gosti. Prva je glumica Anica Dobra, koja na novom albumu gostuje u pesmama „Gde je Barbara sad?“ i „Nisi dobra devojka“. Na scenu izlazi i Cane, lider Partibrejkersa, koji je učestvovao u pesmi „Kupio sam kola“.

Gile je najavio i trećeg gosta, ali njegovo ime čuva u tajnosti još desetak dana.

Srđan Gojković Gile Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Ispred Jugotona obratila se direktorka Natalija Cajić i poručila da je jubilarno izdanje ploče „Distorzija“ nastavak redovnog objavljivanja reizdanja Električnog orgazma.