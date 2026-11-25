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U čarobnom loncu se kuva čorba koja predstavlja planetu Zemlju, a ravnotežu joj kvare neobični začini. Svaki začin je jedna emocija ili ljudska osobina. Upravo oko te slike Kristina Kutlača je izgradila knjigu "Kutlačići će spasiti svet", koja je na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga dobila nagradu za najlepšu knjigu.

Kristina Kutlača Foto: Ustupljena fotografija

Glavni junaci su Jovan, Danica i Petar. Sa kutlačama u rukama pokušavaju da sačuvaju mir u loncu i usput uče kako da prepoznaju sopstvena osećanja. Kristina nije morala daleko da traži imena za njih.

Kako je nadimak postao knjiga

"Glavni junaci su moje troje dece. Mi se prezivamo Kutlača, a iz milošte ih zovem Kutlačići. Knjiga nije o njima lično, ali jesu moja najveća inspiracija. Poenta je da sva deca postanu Kutlačići koji će spasiti svet, jer ja zaista verujem da deca mogu da promene svet nabolje", kaže Kristina.

Kristina Kutlača Foto: Ustupljena fotografija

Dok se klinci danas sve ređe odvajaju od telefona, a roditelji jure sa posla na obaveze, ova priča pokušava da ih makar na pola sata okupi za istim stolom. I to bez predavanja.

Pitanja za koja nikad nema dovoljno vremena

Deca ovde ne sede mirno dok im neko čita. Knjiga im stalno postavlja pitanja koja ih teraju da zastanu i razmisle šta osećaju. Šta da uradiš kad te uhvati ljutnja? Zašto nije strašno biti tužan? Uz knjigu stiže i „Bojanka emocija“, pa sve što ne umeju da kažu naglas, mališani mogu da nacrtaju.

Recept za srećniji svet

Priča se nije zadržala samo među koricama. Kristina već neko vreme drži radionice „Recept za srećniji svet“ po vrtićima i školama, a redovno gostuje i na dečjim festivalima. Tamo deca uz igru i pesmu sama sastavljaju svoj recept za bolji svet, učeći da saslušaju drugare i učine nešto dobro.

Kristina i njena i deca

1/6 Vidi galeriju Kristina Kutlača Foto: Ustupljena fotografija