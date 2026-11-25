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Beogradski Sava centar sinoć se pretvorio u pravu zimsku bajku. Svetski poznati sopran Sara Brajtman po prvi put je stala pred srpsku publiku i donela raskošnu produkciju turneje „A Winter Symphony“. Uz moćnu pratnju orkestra i hora, dvoranom su odjekivale božićne pesme, filmski klasici, operske arije i njeni najveći hitovi.

„Ovo je veoma posebno doba godine, pa sam želela da priredim svečani koncert pun ljubavi, muzike i pesme, u duhu Božića“, poručila je Brajtman publici na samom početku večeri.

Sara Brajtman Foto: Marina Pešić

Obećanje je ispunila već prvim taktovima. Svaki njen izlazak na scenu izgledao je kao prizor iz bajke. Menjala je raskošne haljine optočene kristalima koje su pod svetlima reflektora blistale tako da je i sama postala deo spektakularne scenografije.

Veče je otvoreno numerama „Overture“, „Joy to the World“ i „O Holy Night“, a publika je bez daha pratila niz bezvremenskih klasika. Redale su se „Hijo de la Luna“, „La Luna“, „Jesu, Joy of Man's Desiring“, „Winter Light“, maestralna „Nessun Dorma“ i emotivna „Time to Say Goodbye“.

Sara Brajtman Foto: Marina Pešić

Poseban trenutak večeri dogodio se kada joj se na bini pridružio mladi i talentovani Vladimir Stojić. Zajedno su izveli čuvenu pesmu „Walking in the Air“ iz filma „Snowman“, što je dvoranu ispunilo čistom nostalgijom.

Na sceni je zablistao i američki tenor Džej Dref, njen dugogodišnji saradnik sa turneja „A Starlight Symphony“ i „A Christmas Symphony“. Posle zajedničke izvedbe numere „Sogni“, njih dvoje su publiku uveli u praznično raspoloženje božićnim medlijem koji je spojio pesme „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Silver Bells“, „The Christmas Song“ i „White Christmas“.

Foto: Zorana Jevtić

Sava centar je sinoć pozdravio i kompozitora i producenta Tončija Huljića. On je uz orkestar i hor izveo hit „Marija Magdalena“, a beogradska publika imala je priliku da čuje i numeru „Something“, koju je Huljić komponovao upravo za Saru Brajtman na tekst Ivana Huljića.

Vrhunac spektakla sačuvan je za samu završnicu. Kada su odjeknuli prepoznatljivi taktovi pesme „The Phantom of the Opera“, dvoranom se prolomio snažan aplauz. U duetu sa Džejem Drefom, Brajtman je publiku podsetila na ulogu Kristin Daje koja joj je donela svetsku slavu na Vest Endu i Brodveju. Kompozitor Endru Lojd Veber tu je muziku pisao imajući na umu upravo njen glas, a sinoć se jasno čulo i zašto.

Sara Brajtman Foto: Marina Pešić

Beograd je jedan od šest evropskih gradova na etapi turneje za 2026. godinu, uz Ljubljanu, Budimpeštu, Zagreb, Prag i Bratislavu. Sama turneja krenula je 26. novembra 2025. godine na Nijagarinim vodopadima, dok će zavesa biti spuštena 21. decembra u Dalasu.

Iza najprodavanijeg soprana sveta stoje brojke koje retko ko može da dostigne. Više od 180 zlatnih i platinastih priznanja u preko 40 zemalja i više od milijardu strimova potvrđuju njen status muzičke ikone, a od 2012. godine nosi i titulu ambasadorke UNESCO za mir.

Kurir.rs/ Tanjug