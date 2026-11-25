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Druga regionalna nagrada Fondacije „Milenija i Darko Marušić” za izvedeno delo u oblasti arhitekture stanovanja dodeljena je u sredu, 25. novembra u Kulturnom centru Beograda.

Žiri je jednoglasno odlučio da dodeli dve ravnopravne nagrade- jednu autorskom timu kolektiva TEN za „Kuću za pet žena“, a drugu autorskom timu OFIS ARHITEKTI za dva projekta za “Naselje u močvari” i “Svetionik 3x3”.

Na ovogodišnji konkurs pristigla su 24 rada iz svih šest država regiona. O nagrađenim projektima odlučivao je žiri u sastavu: Milenija Marušić, osnivačica Fondacije i predsednica žirija, prof. dr Vladimir Kulić, istoričar arhitekture iz SAD, prof. Vasa Perović i dr Tatjana Stratimirović, kao i prof. Aljoša Dekleva i prof. Boštjan Vuga, koji su u žiriju učestvovali kao dobitnici prethodne nagrade.

Foto: Sofija Milinković

Prisutnima su se obratili Milenija Marušić, Branislava Simić, upravnica Fondacije, prof. dr Vladimir Kulić, kao i ovogodišnji laureati.

Milenija Marušić je svoje obraćanje započela rečima: „Stanovanje nas je odabralo i usvojilo. Naše opredeljenje za stambenu arhitekturu nije bilo rezultat svesne odluke, već prvih profesionalnih uspeha koji su nas vezali za ovu oblast. Ali baviti se stanovanjem ne znači samo posvećenost, već pre svega i iznad svega - ljubav. U našem slučaju, ta ljubav traje šest decenija. Verujemo da arhitektura mora da uspostavi dijalog sa svojim okruženjem, jer nijedna kuća nije ostrvo. Svako mesto i vreme jedinstveni su i neponovljivi, a dobra arhitektura prepoznaje i izražava osobine prostora u kojem nastaje.

Foto: Sofija Milinković

“Drago mi je što naša Fondacija kroz ovu nagradu nastavlja da promoviše arhitekturu i urbanizam, sa posebnim fokusom na istraživačko i društveno odgovorno stanovanje. Posebno je važno što se ovogodišnja dodela odvija u atmosferi nove energije koju su doneli studenti”, zaključila je Marušić.

Branislava Simić, upravnica Fondacije, predstavila je njen rad i ciljeve, dok se istoričar arhitekture Vladimir Kulić obratio u ime žirija, obrazložio odluku da se ove godine dodele dve ravnopravne nagrade i proglasio laureate. Svečanom uručenju nagrada prisustvovali su članovi oba autorska tima, koji su se zahvalili na priznanju i istakli da su obrazloženja žirija precizno prepoznala i opisala ciljeve njihovih projekata i saradnika.

Foto: Sofija Milinković

„Kuća za pet žena” - kolektiv TEN

Projekat „Kuća za pet žena”, realizovan 2025. godine u Gradačcu, u Bosni i Hercegovini, potpisuje kolektiv TEN, čiji autori dolaze iz Srbije i Švajcarske. Kuća je namenjena ženama koje su preživele rat, nasilje i društvenu nepravdu, a nastala je kroz saradnju brojnih organizacija, stručnjaka i pojedinaca, predvođenih pokretačicom projekta Hazimom Smajlović. Žiri je istakao inovativan pristup u kojem arhitekte, osim projektovanja, preuzimaju odgovornost za proces nastanka i dalji razvoj prostora u skladu sa potrebama stanarki. Promišljena arhitektura, jasnoća forme i mogućnost prilagođavanja čine ovu kuću primerom kako se društvena odgovornost i radost u arhitekturi mogu spojiti.

„Naselje u močvari” i „Svetionik 3×3” - OFIS Arhitekti

Slovenački studio OFIS Arhitekti nagrađen je za dva projekta: „Naselje u močvari”, realizovano 2026. godine u Ljubljani, i „Svetionik 3×3”, adaptaciju kuće u istorijskom jezgru Cresa iz 2024. godine. Žiri je istakao da „Naselje u močvari” pokazuje kako i komercijalna investicija može ponuditi kvalitetno i humano stanovanje, zahvaljujući svetlim i provetrenim stanovima, zajedničkim prostorima, zelenilu i pažljivom odnosu prema prirodnom okruženju. Kod projekta „Svetionik 3×3” prepoznat je kreativan pristup obnovi male kamene kuće, u kojoj je sačuvan istorijski okvir, a unutrašnjost prilagođena savremenom stanovanju. Projekat je izdvojen i kao mogući model za revitalizaciju istorijskih jezgara, koji povezuje očuvanje nasleđa sa novim načinima korišćenja prostora.

Foto: Sofija Milinković

Regionalna nagrada Fondacije „Milenija i Darko Marušić” dodeljuje se arhitektama i autorskim timovima iz prostora bivše Jugoslavije za najuspešnije realizovane projekte u oblasti arhitekture stanovanja. Nagrada obuhvata povelju i novčani iznos, a finansira se iz sredstava koja su Milenija i Darko Marušić prikupili tokom 50 godina rada u arhitekturi.