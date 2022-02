PEĐA VRANEŠEVIĆ ZBOG TITA ZAMALO ZAGLAVIO U ZATVORU: Napisao je veliki hit koji i danas svi RADO PEVUŠE

Velikan novosadske muzičke scene Predrag Peđa Vranešević preminuo je danas u Novom Sadu u 76. godini nakon duge i teške bolesti, potvrdila je porodica muzičara.

S rođenim bratom Mladenom (1947-2006) osnovao grupu Laboratorija zvuka, a ostaće upamćen po bogatom filmskom, TV i pozorišnom opusu. Bend je osnovan 1977, a godinu dana kasnije je nastupio na Opatijskom festivalu s pesmom "Dok vam je još vreme". Prvi album "Telo" objavili su 1980, a posebnu popularnost stekli su pesmom "Skakavac joj zaš'o u rukavac" u ska-ritmu, sa erotskim tekstom i naturščikom Vilmošem Kaubojem kao maskotom grupe. Sledeći album "Duboko u tebi" 1982. godine doneo im je probleme sa zakonom, budući da je uoči koncerta u Novom Mestu 1982. godine nepoznati građanin primetio na promotivnom plakatu, kojim, su najavljivali turneju, navodnu fizičku sličnost Vilmoša Kauboja i predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Laboratorija je bila optužena za vređanje i kršenje Zakona o zaštiti imena i lika Josipa Broza Tita, turneja je prekinuta, a Peđa Vranešević dobio je 40 dana zatvora. Kazna mu je kasnije preinačena u novčanu zbog nedostatka dokaza.

Laboratorija je objavila 1986. godine album "Nevinost", a deset godina kasnije i album "Nema nigdje te ljepote".

Kako je Vranešević svojevremeno izjavio, njihov najveći hit "Skakavac" nastao je tako što je uzeo stihove iz Crven bana, zbirke narodne erotske poezije koju je sakupio Vuk Stefanović Karadžić (Idi seko u taj šaš namesti se ko što znaš; Oj, curice mila, hajde da od tebe pravim gajde) i dao joj naslov "Ska-ka-vac joj zaš’o u rukavac". Odštampano je stotinak singlova sa tom verzijom pesme, a kada je to čuo Siniša Škarica iz Jugotona, rekao je da dodaju i refren. "Tako smo proizveli nešto što će kasnije postati naša najslušanija numera, i do danas najgledanija na You Tube portalu. Cenzori su ćutali – Crven ban je ipak bio deo kulturnog nasleđa kojim se bavila čak i Srpska akademija nauka i umetnosti", izjavio je Vranešević 2016. u intervjuu za Vreme.

