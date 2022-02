ŠOKANTNA ISTINA IZA JEDNOG OD NAJPOPULARNIJIH ALBUMA NA SVETU: Omot krije strašnu tajnu jer je čovek GOREO, a razlog je bizaran!

Britanski bend Pink Flojd (Pink Floyd) je obeležio svetsku muziku, a njihov uticaj na brojne umetnike i ljude vidljiv je i danas kroz razne medijume.

Za muziku Flojda je karakteristična ova stvar: volite ih ili ne volite, sredine nema jer njihova muzika upravo takva, nema ravnodušnih, uvuče vas vrtlog ili ostanete kilometrima daleko.

Njihovi albumi spadaju u najprodavanije na svetu, pesme se citiraju, a legende i urbane legende se prepričavaju. Priča je mnogo, od tragične sudbine prvobitnog gitariste i pevača Sida Bareta do svađa Dejvida Gilmora i Rodžera Votersa, do toga da su njihov album poneli ruski kosmonauti u svemir i tamo slušali "Delicate Sound Of Thunder".

Međutim, najtragičnija priča je o kaskaderu koji se zapalio dok su snimali omot za ploču "Wish you were here" iz 1975. godine. Ploča posvećena bivšem članu Sidu Baretu koji se borio sa svojim demonima i koji je bend čak i posetio tokom snimanja ovog remek-dela koje se bavi dubokim emocijama, teskobom i preispitivanjima, mentalnim bolestima, otuđenjem i kritikom kako društva, tako i muzičke industrije.

Naime, na omotu se nalaze dvojica muškaraca u odelima koja se pozdravljaju, a jedan od njih gori i to je trebalo da bude simbolika da se neko uvek ozledi, odnosno opeče u odnosima, bilo poslovnim, bilo privatnim. Jednostavno, ljudi se boje da pokažu osećanja jer se mogu (ili su se već) opekli.

Tada nije bilo specijalnih efekata kao danas, pa su se neke stvari radile "pešaka" i oni su unajmili kaskadere Ronija Rendala Džuniora i Denija Rodžersa po zamisli dizajn tima Hipgnosis, Storma Torgersona i Obrija Poa Pauela.

Rondel je imao teži posao jer su po zamisli njega trebalo da zapale i da se zatim rukuje sa Denijem za naslovnicu albuma.

- Tih dana sam radio dosta poslova vezanih za vatru i imao sam specijalna odela i sve te stvari - objasnio je Rondel u dokumentarcu iz 2012. "Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here."

Iako je bio zaštićen vatrostalnim slojem ispod poslovnog odela - koji se protezao celom dužinom tela i ispod perike, Rondel nije izašao sa snimanja nepovređen. Nakon što je poliven benzinom i zapaljen, zauzeo je poziciju, međutim zbog vetra koji je duvao, palili su ga 15 puta, a onda se desila nesreća.

- Od vetra, plamen se vratio i momentalno zapalio njegove prave brkove - priseća se Torgerson.

- Brijanje do kože, moglo bi se reći - nastavio je.

- Ovo je smešna stvar u vezi vatre... Kada ti je na licu, moraš da se pomeriš, hteo, ne hteo. - rekao je Rondel.

- Pao je na zemlju, potpuno zatrpan penom i ćebadima i svime što smo našli, a zatim je ustao rekao: "To je to. Neću više" - rekao je Pauel, koji je bio iza kamere. Rondel je ostao bez brkova i obrve.

- Srećom, to je bilo to, imali smo našu fotografije - a dizajneri su kasnije otkrili da je tog dana na snimaju na parkingu studija Vorner Bradersa (Warner Bros.) vetar pomrsio konce, a da su se njih dvojica rukovala levom rukom i da su kasnije u mračnoj komori preokrenuli fotografiju, a ostalo je istorija.

Rondel je godinama kasnije pričao da je to za njega bio još jedan posao: "Bio je lagan posao, nije mi baš ugrozilo život i bio je fino plaćen gig."

Srećom, priča o Flojdima se ne završava ovde, ovo je samo jedan mali deo iz njihove bogate i zanimljive karijere koja je uticala i promenila živote mnogih.

Albumi Pink Flojda The Piper at the Gates of Dawn (1967) A Saucerful of Secrets (1968) More (1969) Ummagumma (1969) Atom Heart Mother (1970) Meddle (1971) Obscured by Clouds (1972) The Dark Side of the Moon (1973) Wish You Were Here (1975) Animals (1977) The Wall (1979) The Final Cut (1983) A Momentary Lapse of Reason (1987) The Division Bell (1994) The Endless River (2014)

(Kurir.rs/Aleksandra Miletić)

