MILOŠ BIKOVIĆ JE JEDNA OD NAJVEĆIH ZVEZDA U RUSIJI: Poznat datum premijere novog filma, koji će istog dana videti i BEOGRAD

U jeku održavanja 50. Festa publiku očekuju specijalne projekcije dva filma najnovije svetske produkcije koji nam stižu iz Rusije i Amerike.

Komedija Miloša Bikovića "Hoću muža" imaće svetsku premijeru u Beogradu, paralelno sa ruskom, 5. marta na Festu kao deo revijalnog programa GALA – SPECIJALNA PROJEKCIJA. Naš proslavljeni glumac, koji će predsedavati žirijem Glavnog takmičarskog programa, u ovom ostvarenju tumači glavnu ulogu, a takođe je i jedan od producenata. Film je režirala Sonja Karpunjina, filmska rediteljka, glumica i scenaristkinja iz Rusije.

foto: Promo

U ovoj romantičnoj komediji publika će upoznati novinarku Ljubu kojoj se sve u životu odvija po planu: radi kao voditeljka na televiziji i ima uspešnog i bogatog verenika. Ali taj plan počinje da se ruši kada Ljubin mobilni prestane da radi pa ona zatraži da obavi poziv sa telefona slučajnog prolaznika. To je Sergej, čiji je život do tada takođe proticao mirno i odmereno. Ovaj susret će pokrenuti seriju događaja koji će u potpunosti promeniti Ljubin i Sergejev život, a i njih same.

Film posle Festa biće u bioskopima.

foto: Promo

Najnoviji film američke produkcije takođe stiže u Beograd paralelno sa svetskom premijerom: film Betmen, reditelja Meta Rivsa, u kome glavne uloge tumače Robert Patinson i Zoi Krevic. Specijalna projekcija ostvarenja je 3. marta na Festu.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

03:41 MILOŠ BIKOVIĆ PAO SA MOTORA! Glumac otkrio ŠOKANTNE DETALJE sa snimanja Južnog vetra 2